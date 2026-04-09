Ultima dorință a lui Mircea Lucescu, spusă medicului pe patul de moarte. Un apropiat confirmă boala gravă de care suferea

Antrenorul de fotbal Mircea Lucescu (80 de ani) va fi condus mâine pe ultimul drum, urmând să-și doarmă somnul de veci la Cimitirul Bellu din Capitală, după o viață închinată fotbalului.

Doctorul Dragoș Vinereanu (60 de ani), șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar, a dezvăluit ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Medicul a fost responsabil de atenta îngrijire a lui „Il Luce” pe parcursul săptămânii trecute. Conform specialistului, dorea să moară pe teren, așa cum susținuse și în altă ocazie.

„La un moment dat mi-a zis: «Domnul profesor, tot ceea ce îmi doresc este să mor pe terenul de fotbal». Îl simţeam deschis, oarecum împăcat cu sine. Întotdeauna i-a părut rău că nu era pe teren. Adică acolo era viaţa dânsului.

Întotdeauna a insistat lăsaţi-mă să mă duc la meci, cred că a insistat faţă de toată lumea acest lucru, dar asta ştim. S-a dedicat profesiei, fotbalului şi generaţiilor. A fost un dirijor al fotbalului”, a declarat Dragoș Vinereanu, şeful Secţiei de Cardiologie a Spitalului Universitar, citat de Cancan.ro.

Ioanițoaia confirmă: avea leucemie!

Apar noi confirmă în privința diagnosticului primit de antrenor cu câteva luni înainte de a muri. Ziaristul Ovidiu Ioanițoaia (81 de ani), prieten cu tehnicianul, a recunoscut public problema medicală: avea leucemie, cunoscută drept „cancerul sângelui”.

„Acum două luni, două luni și jumătate, nu avea absolut nimic. A apărut leucemia care a complicat totul. De fapt, de la leucemie i s-a tras. Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul, am zis că e o chestiune personală, dar leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul.

El a fost un luptător, pentru el nicio cauză nu a fost dinainte pierdută. Inițial nu a vrut să creadă. La un moment dat părea că știe, dar că maschează.

În orice caz, pentru el fotbalul a fost totul. Dacă i s-ar fi interzis să meargă la meciul de la Istanbul, ar fi fost probabil și mai rău din punct de vedere sufletesc. A fost destinul lui, a trăit în viteză toată viața și, din păcate, a și murit în viteză, foarte repede. Viața lui a fost fotbalul.

Eu am avut o discuție cu el cu o săptămână, două, înaintea meciului de la Istanbul și i-am spus, pentru că doctorii au evitat să-i declare adevărul și eu eram un fel de intermediar.

I-am zis «Mircea, vezi că e groasă, asta spun doctorii». Și a zis «n-am ce să fac, așa am început, dacă e cazul, așa termin». A fost un risc pe care și l-a asumat.

Inițial n-a crezut, după aia s-a lămurit că boala este fără recurs, dar n-a mai putut să iasă din joc. Și-a asumat un risc care până la urmă s-a dovedit fatal”, a spus Ovidiu Ioanițoaia, la Prima Sport 1.