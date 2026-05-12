Horoscop miercuri, 13 mai. Săgetătorii vor avea surprize pe plan financiar, iar Leii trebuie să fie atenți la relația amoroasă

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de miercuri, 13 mai.

Berbec

Iubire - Dezvoltați noi tradiții. Îmbinați tradițiile membrilor mai în vârstă cu elemente de actualitate.

Sănătate - Mâncați pentru a compensa lipsa de chef și energie. Faceți pauze mai des și plimbări mai lungi cu cei dragi.

Bani - Manifestați-vă liber. Luați în calcul dorințele personale dar și ale familiei. Nu vă îngrijorați pentru bani.

Taur

Iubire - Cineva din familie vă cere sprijin, dar vă solicită discreţie. Ajutaţi, chiar dacă nu înţelegeţi.

Sănătate - Rămâneţi focusat pe obiectivul final. Nu lăsaţi familia să vă deturneze de la propriul program.

Bani - Cu cât vorbiţi mai mult despre un plan, cu atât primiţi mai multe sugestii şi deveniţi confuz.

Gemeni

Iubire - Ați decis unde merge relația, dar ați uitat să discutați cu partenerul. Lansați invitația la cină și clarificați.

Sănătate - Starea fizică e optimă. Partea emoțională însă provoacă un dialog interior mai puțin plăcut. Sunteți vulnerabil.

Bani - Momentele cu cei dragi sunt mai valoaroase decât o sesiune de shopping pentru lucruri de zi cu zi.

Rac

Iubire - Săriți peste etape și puneți întrebări prea intime celor din familie. Detensionați situația cu umor.

Sănătate - Vreți confort și nu sunteți dispus să depuneți efort, deși instructorul sau terapeutul insistă să vă miște. Explicați că vreți o pauză.

Bani - Vedeți un film, petreceți timp făcând ceva relaxant și care să vă abată atenția de la solicitările financiare venite dinspre familie.

Leu

Iubire - Vorbiți fie prea mult, fie prea puțin. Partenerul e dispus să vă critice orice eroare, și e indicat să vă gestionați.

Sănătate - Ocupați-vă de propria lipsă de claritate prin activități fizice mai solitare.

Bani - Un mic ocol, nu înseamnă sfârșitul proiectului. Rămâneți ferm pe poziție de respect comun și negociați sumele cu superiorii.

Fecioară

Iubire - Nimic pare să nu fie acolo unde vă așteptați. Alergați după persoane și după idei.

Sănătate - Sunteți în faza de revenire. Nu neglijați hidratarea, mâncarea nutritivă și odihna.

Bani - Vă supraestimați puterea de cumpărare. Rămâneți realist și găsiți soluții mai ieftine pentru gusturi.

Citește mai departe pe Click!

*Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.