Rapidist convins pe când era Ministrul Transporturilor, apoi convertit în stelist ca președinte al țării la sfertul UEFAnstastic din 2006, Traian Băsescu (74 de ani) nu l-a uitat pe Mircea Lucescu (80 de ani).

Astăzi, la ora 14:30, „Băse” a venit la catafalcul antrenorului. Fostul președinte al României s-a închinat lângă sicriul lui Mircea Lucescu, apoi l-a îmbrățișat pe Răzvan. Cei doi au schimbat câteva cuvinte.

Răzvan și Băsescu s-au uitat la distincțiile pe care fostul președinte al României i le-a oferit lui „Il Luce” în 2009, după ce acesta a câștigat Cupa UEFA cu Șahtior.

„IL Luce” a primit medalia Steaua României, cea mai înaltă dinstincție a statului român, din mâna lui Băsescu.

„Am de spus un singur cuvânt: respect pentru Mircea Lucescu. A avut o viață extraordinară, dedicată sportului și României”, a transmis, succint, Băsescu, la plecare.