Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte pentru a analiza scenariile cu privire la formarea unui nou guvern

Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat se întrunește miercuri, 13 mai, pentru a analiza opțiunile privind formarea unei noi majorități și pentru a stabili mandatul delegației care va participa la consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

Se vor discuta scenariile cu privire la o viitoare guvernare. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Ședința BPN este programată la ora 13:00.

Marian Neacșu, deputat PSD, a declarat marți că discuțiile pentru conturarea unei majorități parlamentare sunt în desfășurare, în condițiile în care șeful statului a precizat că nu va desemna un premier fără garanția unei susțineri clare în Parlament, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă există progrese, Neacșu a răspuns: „Cred că se lucrează la asta”, subliniind că  „este corect şi normal” ca membrii partidului să fie informați mai întâi în cadrul ședinței BPN despre negocierile purtate cu grupurile parlamentare și cu independenții.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a avut luni și marți discuții cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, cu reprezentantul minorităților naționale, Varujan Pambuccian, precum și cu parlamentari neafiliați. Obiectivul este formarea unei majorități care să poată susține un nou executiv, în contextul în care PNL și USR au anunțat că nu vor mai intra într-o coaliție cu PSD.

Surse din partid afirmă că social-democrații ar prefera refacerea coaliției cu liberalii, cu un premier PNL, însă nu cu Ilie Bolojan, o variantă care pare tot mai dificil de realizat.

Alte scenarii luate în calcul includ un guvern PSD–UDMR–minorități, condus de Sorin Grindeanu și sprijinit de independenți, un premier tehnocrat care să conducă un cabinet politic sau un guvern minoritar PSD–UDMR. Social-democrații nu exclud nici trecerea în opoziție dacă nu se conturează o majoritate stabilă.

Președintele Nicușor Dan urmează să convoace partidele la consultări pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Șeful statului a declarat marți că opțiunile pentru un guvern cu susținere parlamentară sunt limitate și că varianta unui premier tehnocrat reprezintă „un scenariu care are şanse”.

Șeful statului a precizat că, în discuțiile cu delegațiile partidelor, va solicita garanții privind existența unei majorități înainte de a face o nominalizare.

„Cu titlul general, solicitarea pe care o s-o am la toate delegaţiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Acesta este răspunsul general. (...) Şi nu cred că e util pentru România să facem experimente în care să propunem premieri şi să îi lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate”, a spus președintele.

Nicușor Dan a mai subliniat că își dorește ca, în urma consultărilor, să rezulte o propunere de premier și un set de puncte comune de program care să poată coagula o majoritate parlamentară. 

Chestionat în legătură cu un posibil guvern tehnocrat, președintele a reiterat:

Este un scenariu care are şanse”.

