Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
Moldovenii scapă de roaming în UE din 2026: apeluri, SMS și internet la tarife ca acasă

Publicat:

Cetățenii moldoveni care călătoresc în Uniunea Europeană, precum și cetățenii UE care vizitează Republica Moldova, nu vor mai plăti pentru serviciile de roaming, acestea fiind la tarifele din țara lor.

Acordul privind eliminarea roamingului este valabil din data de 1 ianuarie 2026. FOTO: Arhivă
Moldovenii, precum și cetățenii UE, pot folosi serviciile de telefonie mobilă la aceleași tarife ca acasă, datorită noului acord „Roam Like at Home” (RLAH), valabil din 1 ianuarie 2026.

Călătorii fără griji 

Conform ministrului moldovean al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, acordul a fost posibil datorită cooperării strânse dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, confirmând „apropierea Moldovei de standardele europene în domeniul telecomunicațiilor și protecției consumatorilor”.

„Operatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova vor adapta serviciile disponibile la tarife similare cu cele naționale, pentru a putea călători fără griji în spațiul european, beneficiind de internet și apeluri mult mai accesibile”, au subliniat responsabilii Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Integrare economică

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe afirmă că Republica Moldova, care așteaptă începerea negocierile de aderare la UE, este tot mai conectată la spațiul european, iar beneficiile integrării se resimt direct în viața de zi cu zi a cetățenilor.

„Pentru Republica Moldova, această decizie reprezintă un nou pas în procesul de integrare economică treptată pe piața internă a Uniunii Europene, obiectiv prevăzut în Acordul de Asociere. Beneficiile actuale vin în completarea acordului din 2024, care a permis deja reducerea semnificativă a tarifelor de roaming pentru cetățeni și mediul de afaceri”, au adăugat angajații MAE.

Decizia privind eliminarea roamingului a fost adoptată de Consiliul Uniunii Europene în data de 25 iulie 2025.

Chișinăul a înregistrat în ultimul an cel mai mare progres dintre toate statele candidate la aderarea la UE, însă deschiderea negocierilor pe capitole întârzie din cauza blocajului impus de Ungaria în ceea ce privește Ucraina, având în vedere că cele două state sunt tratate la pachet în drumul lor spre Uniune. Totuși, acest lucru nu va afecta integrarea Republicii Moldova, au afirmat anterior experții consultați de ,,Adevărul”.

Conform raportului anual de extindere al Comisiei Europene făcut public în data de 4 noiembrie, Republica Moldova este gata să deschidă trei dintre cele șase capitole de negociere cu Uniunea Europeană, iar țara a înregistrat în ultimul an progrese în implementarea reformelor, chiar și în fața provocărilor externe majore, printre ele fiind războiul hibrid lansat de Federația Rusă.

,,În contextul amenințărilor hibride continue și al încercărilor de destabilizare a țării, Moldova a avansat semnificativ pe calea aderării, finalizând cu succes procesul de evaluare”, se arată în documentul UE. 

Astfel, Comisia Europeană consideră că Republica Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru a deschide clusterele: unul (fundamentele Uniunii Europene), șase (relații externe) și doi (piața internă), dar nu și în cazul trei (politica economică și financiară), patru (mediu și schimbări climatice) și cinci (sectorul justiției și drepturile fundamentale).  

,,Comisia se așteaptă ca Moldova să îndeplinească, de asemenea, condițiile pentru deschiderea celorlalte trei clustere și depune eforturi pentru a se asigura că Consiliul este în măsură să avanseze deschiderea tuturor clusterelor înainte de sfârșitul anului”, au anunțat responsabilii structurii europene, subliniind că obiectivul noului Guvern Munteanu de la Chișinău de a încheia negocierile de aderare până la începutul anului 2028 este unul ambițios, dar ,,realizabil”. 

,,Comisia este hotărâtă să sprijine acest obiectiv, care este ambițios, dar realizabil, cu condiția ca Moldova să accelereze ritmul actual al reformelor. Menținerea ritmului reformelor este esențială, consolidată de sprijinul parlamentar puternic pentru parcursul european al țării în urma alegerilor din septembrie”, au conchis reprezentanții CE. 

Liderii de la Chișinău au afirmat că țara lor a înregistrat are cel mai mare progres din toate statele candidate, subliniind că rezultatele ,,sunt încurajatoare”. 

,,Suntem pe drumul corect și trebuie să păstrăm ritmul. Moldova își merită locul în familia europeană, acolo unde libertatea este protejată și oamenii pot trăi cu încredere în ziua de mâine”, a afirmat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

,,În doar un an, am avansat semnificativ în toate domeniile: de la reforma justiției și lupta împotriva crimei organizate, până la energie, educație, digitalizare, dezvoltare regională, politici sociale, siguranță alimentară și pescuit. Raportul recunoaște eforturile uriașe făcute de instituțiile noastre, de Guvern și Parlament, dar mai ales de oamenii care muncesc zi de zi pentru o Moldovă europeană”, a declarat premierul Alexandru Munteanu.

Republica Moldova

