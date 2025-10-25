Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat la Iași că modernizarea Armatei este prioritară, fondurile alocate urmând să sprijine și industria națională de apărare, iar România rămâne protejată grație parteneriatelor solide și profesionalismului militarilor.

”Modernizarea Armatei Române este o prioritate a acestor momente şi de aceea România investeşte în modernizarea Armatei Române. Şi în anii precendenţi, şi în anii care vor veni vom aloca suficente fonduri pentru ca Armata să fie pregătită şi vom fi suficient de inteligenţi pentru ca aceste fonduri pe care le alocăm să meargă şi în industria naţională de apărare şi să dezvolte această industrie şi implicit să aducă locuri de muncă pentru economia naţională”, a afirmat preşedintele României.

El a precizat că România este protejată deoarece are mai mulţi parteneri.

”România este protejată azi pentru că avem nişte parteneri şi avem nişte parteneri pentru că în toată această perioadă am fost serioşi în parteneriatele pe care le-am avut, inclusiv prin participarea militarilor români în teatrele de operaţiuni. Este o regulă în societate, tot timpul oamenii au dreptate. Prin faptul că instituţia Armatei în toate sondajele de opinie este cea mai apreciată instituţie din România înseamnă că în interiorul Armatei găsim profesionalism şi profesionişti”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Sursa: Facebook / Nicusor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, se află în vizită la Iași, unde participă la ceremoniile de Ziua Armatei.

Ziua armatei este sărbătorită sâmbătă printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din țară, în bazele militare în care sunt dislocați militarii români și în teatrele de operații, precum și în statele în care România are acreditați atașați ai apărării și în capitalele statelor unde țara noastră are reprezentanțe permanente.