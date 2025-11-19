Încep repetițiile pentru Parada militară de 1 Decembrie. MApN anunță zona prin care vor circula unele echipamente: pot genera zgomot sau trafic îngreunat

Ministerul Apărării a anunțat miercuri, 19 noiembrie, că încep repetițiile pentru Parada militară organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României. Acestea se desfășoară în Poligonul Ghencea.

„Începând de azi şi până pe 1 Decembrie vor avea loc mai multe repetiţii pentru paradă în poligonul Ghencea, iar parte a tehnicii va tranzita zona”, anunţă, miercuri, Ministerul Apărării.

Instituţia precizează că aceste deplasări de tehnică sunt activităţi planificate, desfăşurate în condiţii de siguranţă, şi pot genera temporar zgomot sau trafic îngreunat în perimetrul adiacent poligonului.

→ Imaginea 1/3: Repetiții pentru Parada militară/FOTO: MApN

„Mulţumim pentru înţelegere şi vă aşteptăm alături de noi de Ziua Naţională”, a mai transmis instituţia.

Luni, 1 Decembrie, începând cu ora 11.00, se va desfăşura Parada militară organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României, în Piaţa Arcului de Triumf, din Bucureşti.

La paradă vor defila, alături de militari ai Armatei României, şi militari străini din cadrul forţelor aliate dislocate în ţara noastră.