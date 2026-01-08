Câți bani le cere Antena 1 celor de la TVR pentru a-și acoperi „gaura” de la CM 2026. Postul public zice pas, mingea e la Bolojan

Antena 1 a făcut mare tam tam după ce a achiziționat drepturile de difuzare a Cupei Mondiale de fotbal din 2026 și 2030, însă după ce a aflat programul competiției din această vară și-a dat seama că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg.

Cum cele 15 milioane de euro investite pentru transmisia competiției găzduită de SUA, Mexic și Canada pot fi recuperate doar din publicitate și cum multe partide se dispută la ore inadecvate pentru România, audiența nu va fi probabil suficientă cât să atragă din spoturi peste 15 milioane de euro.

Majoritatea partidelor de la Cupa Mondială se vor disputa după miezul nopții, iar unele dintre ele vor începe la ore imposibile: 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 05.00 sau 07.00 dimineața. Chiar și dacă România va reuși să ajungă la Mondial, iar interesul telespectatorilor va crește, orele la care vor juca ”tricolorii” sunt neobișnuite pentru microbiști: de la 7.00 (pe 13 iunie, cu Australia, și pe 19 iunie, cu Paraguay) și de la 5.00 (pe 25 iunie, cu SUA).

Antena Group vrea 5 milioane pentru a ceda o treime din meciuri

Astfel, Antena 1 a încercat să sublicențieze o parte dintre cele 104 partide de la CM 2026 către TVR, după cum a dezvăluit golazo.ro. Șefii trustului au cerut 5 milioane de euro postului public în schimbul cedării unei treimi din întâlnirile competiției de pe continentul american.

Răspunsul TVR a fost scurt: nu beneficiază de suma respectivă, care nu a fost bugetată pentru anul 2026. Mingea e la premierul Ilie Bolojan, care ar putea aproba o suplimentare a bugetului în acest sens, moment în care negocieri între cele două posturi TV ar putea demara.