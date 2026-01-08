search
Curtea de Apel București va judeca cererea de suspendare a deciziei privind înființarea Comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiției

0
0
Publicat:

Curtea de Apel București (CAB) este așteptată să judece joi, 8 ianuarie, cererea de suspendare a deciziei de înființare a Comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiției.

Curtea de Apel București/FOTO: Agerpres
Curtea de Apel București/FOTO: Agerpres

În 24 decembrie 2025, la câteva zile de la publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii de înființare a Comitetului pentru revizuirea legislației din domeniul justiției, inițiat de premierul Ilie Bolojan, Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, condusă de avocata Elena Radu, a contestat decizia, solicitând instanţei de contencios administrativ şi fiscal de la Curtea de Apel Bucureşti suspendarea actului administrativ, scrie News.ro.

Potrivit CAB, termenul a fost stabilit pentru joi, 8 ianuarie 2026.

Decizia privind constituirea Comitetului pentru revizuirea legilor justiţiei a fost publicată în Monitorul Oficial din 19 decembrie 2025.

Comitetul poate crea grupuri de lucru tehnice formate din experți ai Cancelariei Prim-Ministrului, ai Ministerului Justiției și invitați speciali. La ședințe pot participa și reprezentanți ai altor entități publice sau private, din țară și străinătate, iar membrii pot fi asistați de specialiști din instituțiile pe care le reprezintă.

La sfârşitul anului trecut, mii de persoane au protestat zile în şir, în Piaţa Victoriei, faţă de situaţia din justiţie, după dezvăluirile Recorder.

Documentarul intitulat „Justiţie capturată” explica mecanismele complicate prin care sistemul judiciar, un pilon-cheie al oricărui stat democratic, a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistraţi şi politicieni, jurnaliştii calificând mărturiile din interiorul sistemului de justiţie ca fiind ”de o gravitate fără precedent”, mai scrie News.ro.

Premierul Ilie Bolojan a răspuns mesajului „Bolojan, te sună România”, transmis de manifestanţii din Piaţa Victoriei, precizând, într-un interviu pentru Cotidianul, că grupul de lucru pentru legile justiţiei ar urma să vină cu propuneri la finalul lunii ianuarie, iar apoi vor fi analizate şi se va vedea în ce măsură pot fi susţinute de o majoritate.

„Ar trebui ca în luna ianuarie, până la final, să venim cu câteva propuneri în aşa fel încât ele să fie analizate şi să se vadă în ce măsură pot fi susţinute.

Au o portanţă de susţinere, pentru că orice modificare legislativă, pentru că doar asta am putea face din afara sistemului, prin intermediul lumii politice, asta ar fi o modificare sănătoasă, o intervenţie sănătoasă, înseamnă să ai o majoritate care să susţină aceste modificări”, afirma Bolojan.

București

