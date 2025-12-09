Premierul de la Chișinău, întrevedere cu secretarul general adjunct al NATO: ,,Să protejăm cetățenii”

Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu secretarul general adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge, în cadrul căreia cei doi au discutat despre contextul regional de securitate, precum și despre sprijinul NATO pentru consolidarea rezilienței țării vecine.

Șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău a subliniat că parteneriatul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ajută țara sa să-și întărească capacitatea de a răspunde la crize, să-și modernizeze instituțiile de apărare, precum și să protejeze spațiul informațional și cibernetic.

,,Avem responsabilitatea noștri și contribuim la menținerea păcii pe continent”, a adăugat oficialul moldovean.

Colaborarea dintre Chișinău și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord va continua în baza Programului de Parteneriat Individual Adaptat Republica Moldova–NATO 2025-2028, documentul stabilind ,,obiectivele de cooperare bilaterală, printre care contracararea amenințărilor hibride, promovarea comunicării strategice și sporirea asistenței în situații de urgență”, precizează într-un comunicat de presă responsabilii Executivului moldovean.

Mark Rutte, la Chișinău

În luna aprilie a acestui an, șeful Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, Mark Rutte, a avut o întrevedere cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în timpul vizitei sale la Chișinău, cei doi discutând și despre situația de securitate din regiune.

,,Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au axat pe evoluțiile de securitate din regiune, eforturile de restabilire a păcii și cooperarea dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică, în baza noului Program Individual al Parteneriatului, adoptat de Guvern în ianuarie 2025. Republica Moldova cooperează cu NATO în cadrul Parteneriatului pentru Pace de peste 30 de ani – o cooperare care respectă statutul constituțional de neutralitate al țării noastre și care contribuie la creșterea siguranței cetățenilor. Sprijinul Alianței a ajutat Moldova să-și întărească capacitatea de a preveni și răspunde la crize, să-și modernizeze instituțiile din sectorul de securitate și apărare, dar și să protejeze spațiul informațional și cibernetic”, se arată în comunicatul de presă al instituției prezidențiale.

În aceeași zi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut o vizită neanunțată în orașul Odesa, unde s-a întâlnit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cu această ocazie, Mark Rutte a reafirmat sprijinul ferm al NATO pentru Ucraina, în contextul în care războiul declanșat de Rusia continuă să facă victime în rândul civililor.