Marta Kos a revenit la Chișinău: a patra vizită a comisarului european pentru Extindere în ultimii doi ani

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a revenit la Chișinău, unde a fost întâmpinată de noul premier Alexandru Munteanu, care a subliniat că cele patru vizite ale Martei Kos din ultimii doi ani reprezintă „un semn clar al parteneriatului tot mai strâns” dintre țara sa și UE.

,,Bine ați revenit la Chișinău, dragă Marta Kos!”, i-a spus Alexandru Munteanu Martei Kos, aflată în cea de-a patra vizită în Republicii Moldova din ultimii doi ani.

Noul premier moldovean a subliniat că vizitele Martei Kos în Republica Moldova arată ,,un semn clar al parteneriatului tot mai strâns” dintre țara sa și Uniunea Europeană, precizând că comisarul european pentru Extindere ,,a cunoscut mai bine Moldova prin vizitele pe care le-a făcut la Edineț, Bălți, Comrat, Cahul. A discutat cu oameni din toate domeniile: din societatea civilă, din administrațiile publice locale, din comunitățile religioase. Această deschidere ne arată în practică ce înseamnă Uniunea Europeană - punți între oameni, solidaritate și respect pentru țara noastră. Progresele pe care le-am făcut pe drumul nostru european ne motivează să continuăm munca la turații și mai mari. Mulțumim pentru sprijinul constant al Uniunii Europene”.

La final, șeful Cabinetului de miniștri a menționat: „Casa noastră este Europa și aducem Europa acasă.”

Tot la Chișinău, comisara europeană pentru Extindere participă la conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, eveniment care reunește reprezentanți ai Guvernului Republicii Moldova, parteneri internaționali, mediul academic, sectorul privat și societatea civilă.

Ultima vizită a Martei Kos în Republica Moldova a avut loc în perioada 3–5 septembrie a acestui an.