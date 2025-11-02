Bruxelles salută noul guvern pro-european de la Chișinău și promite sprijin pentru integrarea în UE

Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, a felicitat Guvernul Munteanu după depunerea jurământului de învestire, subliniind că așteaptă să colaboreze cu noul Executiv pentru accelerarea reformelor pe fondul procesului de aderare a țării la UE.

„Felicitări călduroase noului guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Aștept cu interes să colaborăm pentru a accelera parcursul de reforme al Moldovei și pentru a construi o Moldovă prosperă, sigură și democratică, integrată în Uniunea Europeană”, a notat Marta Kos pe pagina sa de pe platforma X.

Depunerea jurământului

Cabinetul de miniștri condus de Alexandru Munteanu a depus sâmbătă, 1 noiembrie, jurământul de învestire în prezența președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Ceremonia a avut loc la o zi după votul de încredere acordat de deputați.

Rând pe rând, cei 14 miniștri, cei doi vicepriminiștri și premierul au depus jurământul de învestire în prezența liderilor de la Chișinău, Maia Sandu și Igor Grosu. Ceremonia a avut loc la Administrația Prezidențială.

,,Mulțumesc președintei Maia Sandu pentru încrederea acordată. Este o onoare să putem contribui la dezvoltarea țării noastre din această nouă funcție. Vom munci cu responsabilitate pentru binele tuturor cetățenilor Republicii Moldova”, a afirmat șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău, Alexandru Munteanu.

Noul Guvern al Republicii Moldova are 14 ministere. Funcția de viceprim-ministru, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării va fi deținută de Eugen Osmochescu, viceprim-ministru și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale - Vladimir Bolea, viceprim-ministra pentru integrare europeană a fost desemnată Cristina Gherasimov, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe - Mihai Popșoi, iar viceprim-ministru pentru Reintegrare - Valeriu Chiveri.

De asemenea, în fruntea Ministerului Educației se va afla Dan Perciun, ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va fi condus de Ludmila Catlabuga, ministerul Afacerilor Interne – de Daniella Misail-Nichitin, ministerul Energiei – de Dorin Junghietu, iar ministerul Justiției – de Vladislav Cojuhari. Adrian Gavriliță va prelua conducerea ministerului Finanțelor, Natalia Plugaru – a ministerului Muncii și Protecției Sociale, iar Emil Ceban – a ministerului Sănătății. În fruntea ministerului apărării va reveni Anatolie Nosatîi, ministerului Culturii - Cristian Jardan, iar a ministerului Mediului - Gheorghe Hajder.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că Executivul trebuie să răspundă așteptărilor oamenilor: ,,continuarea reformelor, menținerea păcii și avansarea hotărâtă pe drumul european al Republicii Moldova”. Iar echipă guvernamentală preia un mandat ,,într-un moment decisiv pentru țară, în care deciziile trebuie asumate cu responsabilitate maximă, iar rezultatele – să fie vizibile pentru oameni”.

„După anii în care a trebuit să gestionăm multiple crize și provocări, avem nevoie, începând de astăzi, de o guvernare care să se concentreze mai mult pe dezvoltare, care să ducă la bun sfârșit transformarea Republicii Moldova într-un stat european modern”, a detaliat președinta Maia Sandu.

În același timp, Maia Sandu a subliniat că este nevoie de accelerarea dezvoltării economice.

„Avem nevoie de măsuri curajoase care să asigure dezvoltarea economiei prin atragerea investițiilor, prin creșterea competitivității și productivității — pentru că doar așa putem îmbunătăți nivelul de trai al oamenilor. În fața dumneavoastră se află o țară care are nevoie de încredere și de rezultate. Vă doresc putere de muncă, înțelepciune în decizii și unitate în acțiune. Să fie într-un ceas bun și să aveți spor în tot ceea ce faceți pentru binele Republicii Moldova și al oamenilor ei”, a conchis lidera de la Chișinău.

Cu un mesaj a venit și Igor Grosu, președintele Parlamentului, precum și liderul puterii.

,,Astăzi începe un nou capitol pentru Republica Moldova. Prim-ministrul Alexandru Munteanu și echipa sa pornesc la drum cu o misiune clară - să ducă la bun sfârșit transformarea Republicii Moldova.Împreună avem datoria față de oamenii care ne-au oferit încrederea lor: să fim generația care duce Moldova acolo unde îi este locul — în familia europeană.Într-un ceas bun!”, a spus liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

În data de 31 octombrie, Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al aleșilor moldoveni, într-o ședință care a durat peste cinci ore. De la tribuna Legislativului, Alexandru Munteanu a vorbit despre un Guvern orientat spre creștere economică, o mai mare eficiență și integrare europeană.

Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al celor 55 de aleși moldoveni, fiind vorba despre deputații aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Blocul Alternativa, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și deputatul neafiliat Vasile Tarlev nu și-au dat votul.

La ședința privind acordarea votului de încredere pentru noul Executiv au participat 88 de aleși din totalul de 101.