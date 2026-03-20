Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
Un avion ușor s-a prăbușit lângă Moscova, după ce ar fi fost confundat cu o dronă şi doborât de apărarea antiaeriană rusă

Un avion ușor s-a prăbușit vineri, în regiunea Moscovei, iar primele informații sugerează că aeronava ar fi fost doborâtă din greșeală de apărarea aeriană rusă, fiind identificată pe radar drept dronă.

Incident aviatic lângă Moscova. FOTO: MNS
Un avion ușor s-a prăbușit vineri în regiunea Moscovei, în apropierea râului Oka, provocând moartea celor două persoane aflate la bord.

Informația despre prăbușirea avionului ușor a fost inițial raportată pe canalul Telegram ASTRA, care citează, la rândul său, postările canalului MNS, responsabil cu situațiile de urgență în regiunea Moscovei.

 Conform acestor surse, aeronava ar fi fost confundată cu o dronă și doborâtă din greșeală de forțele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării din Rusia. Imaginile publicate de MNS, care arată epava avionului la sol, au fost preluate ulterior de Ukrinform și de alte publicații care au confirmat producerea incidentului și gravitatea sa.

Sursele citate susțin că avionul zbura în apropierea orașului Kolomna, când forțele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării din Rusia l-au confundat cu o dronă ucraineană și au deschis focul asupra lui, ceea ce a dus la prăbușirea aeronavei și la decesul celor două persoane aflate la bord.

Autoritățile ruse, prin filiala regională a Ministerului Situațiilor de Urgență din Moscova, au confirmat prăbușirea și moartea celor două persoane, însă nu au oferit detalii oficiale privind cauzele incidentului.

Incidentul survine într-un context tensionat, marcat de intensificarea atacurilor cu drone asupra capitalei ruse. Șefa municipalității Istra, Tatiana Vitușeva, raportase anterior prăbuşirii avionului uşor că trei drone au fost doborâte, iar primarul Moscovei, Serghei Sobianin, precizase că au fost interceptate 21 de drone care se îndreptau spre oraș, astfel că ipoteza că acesta să fi fost confundat cu o dronă este destul de plauzibilă, deşi încă neconfirmată oficial.

