Sorana Cîrstea, dulce răzbunare. Românca e în turul 3 la Miami, după un meci întins pe 4 ore

Sorana Cîrstea și-a luat revanșa în fața Lindei Noskova, a 14-a favorită a turneului WTA 1000 de la Miami, calificându-se în turul 3 al competiției din Florida. A fost acum 6-2, 3-6, 6-4, după ce, în urmă cu doar o săptămână, cele două se întâlneau Indian Wells, tot în turul 2, cehoaica trecând mai departe cu scorul de 6-7, 6-4, 6-4.

Programul meciurilor de la Miami a fost dat peste cap de ploaie în ultimele două zile, iar aversele au afectat și meciul jucătoarei noastre. Începută în jurul orei 18.00, partida s-a încheiat după ora 22.00, timp în care a fost întreruptă de două ori: prima dată după doar un game, apoi spre finalul setului 2.

Sorana Cîrstea, cel mai bine clasată jucătoare din România, a câștigat primul set cu 6-2, pentru ca Noskova să forțeze în partea a doua a meciului, în care s-a impus cu 6-3. Setul decisiv a început cu un break al jucătoarei noastre, care s-a dovedit a fi aur curat. Cele două jucătoare și-au făcut serviciul până la final, astfel că jucătoarea noastră s-a impus cu 6-4, după două ore de joc efectiv.

Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 61.865 de dolari şi 65 de puncte WTA

Grație acestei victorii, Sori a urcat pe locul 31 în clasamentul WTA Live și are șanse să intre, la 35 de ani, între primele 30 de jucătoare ale lumii. Pentru asta, trebuie să treacă în runda următoare de câștigătoarea duelului dintre Elise Mertens (cap de serie nr. 21) și Elvina Kalieva. România mai are două reprezentante pe tabloul principal de la Miami. Gabriela Ruse (73 WTA) urmează să înfrunte în turul 2 pe Madison Keys, în timp ce Jaqueline Cristian va da piept cu Peyton Stearns.