Analiză Analiză de front: ce înseamnă cu adevărat recentele câștiguri teritoriale ale Ucrainei

Ucraina a trecut prin cea mai dificilă iarnă de la începutul invaziei pe scară largă, însă provocările reale abia încep odată cu venirea primăverii.

Pe măsură ce temperaturile cresc, terenul se întărește, iar vegetația reapare în estul țării, condițiile pentru operațiuni ofensive se îmbunătățesc. În primăvara anului 2026 — al cincilea sezon de lupte de acest tip — devine tot mai clar că evoluția războiului va fi decisă pe câmpul de luptă, nu prin negocieri.

Spre deosebire de anii precedenți, Ucraina intră în acest sezon cu unele semnale pozitive. Potrivit autorităților de la Kiev, în luna februarie forțele ucrainene ar fi recucerit mai mult teritoriu decât au pierdut, în urma unor contraatacuri pe frontul sudic, scrie kyivindependent.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că aceste acțiuni au contribuit la zădărnicirea unor planuri ofensive ale Rusiei pentru luna martie.

O realitate mai nuanțată pe teren

Cu toate acestea, situația de pe front rămâne complexă. Forțele ruse continuă să avanseze în anumite sectoare, iar Moscova nu a dat semne că și-ar reduce obiectivele militare.

În sud, în zona de contact dintre regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, Ucraina a lansat contraatacuri pentru a stabiliza linia frontului. Această zonă, caracterizată prin câmpii deschise și lipsa unor centre urbane majore, a fost scena unor avansuri rapide ale trupelor ruse în lunile anterioare.

Pentru a opri pierderile, Kievul a trimis unități specializate în ofensivă, aflate sub comanda directă a șefului armatei, Oleksandr Sîrski. Aceste forțe au reușit, în mare parte, să stabilizeze situația, deși infiltrările ruse au continuat în anumite puncte.

Un front fragmentat

Operațiunile recente nu reprezintă o contraofensivă clasică, menită să străpungă liniile inamice și să recucerească teritorii vaste. În schimb, obiectivul a fost limitat: eliminarea infiltrărilor, împingerea liniilor ruse și consolidarea apărării înaintea unei noi faze a conflictului.

Comandanții descriu frontul drept unul „poros”, unde mici grupuri de infanterie ruse încearcă constant să se infiltreze. În acest context, controlul teritorial devine dificil de definit, iar așa-numita „zonă gri” — unde niciuna dintre părți nu deține control clar — s-a extins.

Războiul narativelor

Evaluarea câștigurilor teritoriale este complicată și de războiul informațional. Atât Ucraina, cât și Rusia încearcă să prezinte evoluțiile de pe front într-o lumină favorabilă.

Pentru Kiev, este important să transmită semnale de progres, inclusiv către partenerii occidentali, într-un context în care există temeri că timpul ar putea favoriza Rusia. În același timp, lipsa unor linii de front clar definite face dificilă verificarea independentă a acestor afirmații.

Diferențele dintre evaluările organizațiilor independente ilustrează această problemă: unele indică progrese ucrainene, în timp ce altele sugerează că bilanțul rămâne negativ.

Ce urmează în ofensiva de primăvară

Din punct de vedere strategic, obiectivele Rusiei par neschimbate. Moscova va continua să exercite presiune pe întreaga linie a frontului, să identifice puncte slabe și să erodeze capacitatea de luptă a Ucrainei, inclusiv prin utilizarea intensivă a dronelor.

Cele mai intense lupte sunt așteptate în regiunea Donbas, însă frontul sudic, în special în Zaporojie, ar putea deveni decisiv. Un eventual avans rusesc în această zonă ar putea pune în pericol orașe strategice și ar influența semnificativ dinamica politică a conflictului.

Provocarea Ucrainei

Pentru Ucraina, prioritatea imediată este consolidarea apărării: fortificații eficiente, sprijin aerian și coordonare operațională solidă. Stabilizarea frontului este esențială înainte de a putea lansa operațiuni mai ambițioase.

Chiar dacă amploarea câștigurilor recente este dificil de cuantificat, aceste acțiuni au contribuit la îmbunătățirea poziției defensive a Ucrainei.

În față se află însă o nouă etapă a războiului — o campanie de primăvară și vară care se anunță intensă și decisivă.