Acest fruct îți poate da peste cap glicemia dacă este consumat pe stomacul gol, avertizează nutriționiștii

Specialiștii în nutriție atrag atenția că unele fructe, deși sănătoase și bogate în vitamine, pot influența rapid nivelul zahărului din sânge atunci când sunt consumate pe stomacul gol. În astfel de situații, energia oferită este una de scurtă durată, fiind urmată de o scădere care poate aduce senzații de foame sau oboseală.

Banana este considerată de mulți un aliment ideal pentru micul dejun sau o gustare rapidă, însă specialiștii în nutriție atrag atenția că modul în care este consumată poate influența semnificativ nivelul glicemiei. Consumate singure, pe stomacul gol, bananele pot determina o creștere rapidă a zahărului din sânge, urmată de o scădere la fel de bruscă, potrivit sd.rs.

Motivul este conținutul ridicat de zaharuri naturale – glucoză, fructoză și sucroză – care sunt absorbite rapid de organism. Acest proces oferă un impuls imediat de energie, dar efectul nu este de durată, ceea ce poate duce la senzații de foame sau oboseală la scurt timp după consum.

Medicii și nutriționiștii avertizează că persoanele care suferă de diabet, rezistență la insulină sau au dificultăți în menținerea unui nivel stabil al glicemiei ar trebui să fie deosebit de atente.

În cazul acestora, consumul de fructe dulci pe stomacul gol poate accentua variațiile glicemice.

Pentru a evita astfel de efecte, nutriționiștii recomandă asocierea bananei cu alimente bogate în proteine sau grăsimi sănătoase, precum iaurtul, nucile sau cerealele integrale. Aceste combinații încetinesc absorbția zaharurilor și contribuie la menținerea unui nivel mai stabil al energiei pe parcursul dimineții.

În consecință, banana rămâne un aliment nutritiv, bogat în vitamine și minerale. Medicii susțin că nu nu fructul în sine este problema, ci modul și momentul în care este introdus în dietă.