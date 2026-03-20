Trump reproșează Ucrainei că „nu a făcut nimic” pentru SUA, în ciuda declarațiilor lui Zelenski privind ajutorul oferit. Acuzații de „PR politic”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Ucraina nu a oferit sprijin Washingtonului în operațiunile împotriva Iranului, potrivit jurnalistei Stephanie Ruhle, care a relatat detalii după o discuție directă cu liderul american.

Afirmațiile au fost prezentate într-o intervenție la postul de televiziune MS NOW, unde jurnalista Stephanie Ruhle a explicat că Trump a respins ideea că Ucraina ar fi contribuit la eforturile SUA. Potrivit acesteia, președintele american ar fi spus că declarațiile liderului de la Kiev, Volodimir Zelenski, privind ajutorul oferit, inclusiv cu drone, reprezintă „doar PR politic”.

„Am întrebat despre ajutorul și sprijinul din partea Ucrainei, iar el a spus că nu au făcut nimic și că tot ceea ce afirmă Zelenski despre presupusa implicare este exclusiv pentru imagine”, a relatat Stephanie Ruhle.

Jurnalista a mai precizat că, în cadrul aceleiași discuții, Donald Trump ar fi susținut că este „mai dificil să negocieze cu Zelenski decât cu Vladimir Putin”.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al poziției critice a liderului american față de aliați. Vineri, 20 martie, Trump a descris NATO drept un „tigru de hârtie”, acuzând Alianța de lașitate pentru refuzul de a participa la operațiuni militare în regiune. El a afirmat că, fără sprijinul Statelor Unite, NATO nu ar avea forță reală.

Anterior, pe 17 martie, liderul de la Washington declara că SUA nu au nevoie de ajutorul aliaților pentru a asigura libera circulație a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran, deși a subliniat că Statele Unite cheltuiesc sume considerabile pentru securitatea acestor țări.