Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
Preţul plătit de un jurnalist pentru folosirea AI, după ce a publicat citate inventate de chatGPT: „Generează citate irezistibile, pe care ești tentat să le folosești”

Un jurnalist european de top şi-a pierdut credibilitatea şi a fost suspendat după ce s-a dovedit că a folosit inteligența artificială pentru a genera citate greşite în articolele sale.

Peter Vandermeersch şi-a recunoscut greşeala. FOTO: Mediahuis
Grupul editorial Mediahuis a decis suspendarea unuia dintre jurnaliștii săi seniori, Peter Vandermeersch, după ce, în urma unei anchete, s-a dovedid, iar ulterior el a recunoscut că a folosit inteligența artificială pentru a „pune în mod greşit cuvinte în gura altora”.

Peter Vandermeersch, fost șef al redacţiei irlandeze a Mediahuis, a mărturisit că „a căzut în capcana halucinațiilor” (termen folosit pentru erorile generate de AI) în timp ce utiliza această tehnologie. El a explicat faptul că a folosit AI, inclusiv ChatGPT, Perplexity și NotebookLM de la Google, pentru a rezuma articole și că nu a verificat dacă citatele din acele rezumate erau exacte, înainte de a le publica în newsletterul său de pe Substack.

Citatele inventate de AI au fost descoperite de publicația NRC, parte a Mediahuis și unde Peter Vandermeersch fusese redactor-șef în anii 2010. Conform acesteia, jurnalistul a publicat „zeci” de citate false, cel puţin șapte persoane citate în postările sale declarând că nu au făcut afirmațiile care le-au fost atribuite de acesta, potrivit The Guardian.

 „Am pus în mod greșit cuvinte în gura oamenilor, când ar fi trebuit să le prezint ca parafrazare. În unele cazuri, au reflectat interpretarea mea asupra spuselor lor. Nu a fost doar neglijență, a fost greșit”, a recunoscut Peter Vandermeersch.

 „Este cu atât mai dureros că am făcut precis greșeala pe care am avertizat colegii: aceste modele lingvistice sunt atât de bune încât generează citate irezistibile pe care ești tentat să le folosești ca autor. Desigur, ar fi trebuit să le verific. Supravegherea umană necesară, pe care o susțin constant, a lipsit”, a continuat el.

Ironia situaţiei este cu atât mai mare cu cât, pe blogul său, Press and Democracy, jurnalistul scrie frecvent despre „legătura vitală dintre o presă liberă și o democrație sănătoasă”.

Comunicatul oficial al grupului Mediahuis

Folosirea programelor de inteligenţă artificială pentru a-şi scrie articolele l-a costat pe Peter Vandermeersch nu doar suspendarea, ci şi pierderea credibilităţii.

„La Mediahuis aplicăm reguli stricte privind utilizarea inteligenței artificiale, unde rigoarea, supravegherea umană și transparența sunt esențiale. Faptul că aceste principii nu au fost respectate contravine standardelor noastre și angajamentului față de cititori că susținem un jurnalism de încredere. Discutăm acest caz cu Peter Vandermeersch și am decis să îl suspendăm temporar din funcție”, a transmis, într-un comunicat, directorul executiv al Mediahuis, Gert Ysebaert.

Mediahuis a eliminat, de asemenea, o serie de articole scrise de Vandermeersch de pe site-ul Irish Independent.

Instrumentele AI precum ChatGPT sunt utilizate de sute de milioane de oameni pentru sarcini diverse, de la simple recomandări de rețete sau mici reparaţii casnice, până la cercetări academice complexe, însă în unele cazuri acestea fac greşeli majore şi nu pot înlocui omul.

„Jurnalismul este o muncă umană. Rămân convins că AI poate fi un instrument puternic, unul care poate ajuta jurnalismul să devină mai bun, să aprofundeze subiectul și să fie mai precis. Dar nu folosind AI în modul în care am făcut-o eu în primele luni ale acestui blog”, a declarat Peter Vandermeersch, refuzând să mai facă alte comentarii.

