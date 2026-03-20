Tarifele Andrei pentru concerte private în 2026. Cât plătesc mirii pentru un show

În fiecare an, artiștii își actualizează tarifele pentru concertele private, iar cei mai mari din industrie, precum Andra, ajung să perceapă sume considerabile.

Decizia vine după ce soțul ei, Cătălin Măruță, și-a încheiat colaborarea cu Pro TV, iar artista este acum mai selectivă în ceea ce privește aparițiile sale.

Andra este recunoscută pentru vocea sa puternică și show-urile care cuceresc publicul, fiind aleasă frecvent pentru nunți, botezuri și evenimente corporate. Tariful ei depinde de durata spectacolului și de opțiunea de a veni solo sau alături de întreaga formație.

Anul trecut, Radu Baron, impresarul vedetelor, a dezvăluit, pentru Click!, care sunt, cei mai scumpi artiști români, la ora actuală, cu mențiunea că, la spectacolele mari, aceștia au în spate o echipă numeroasă, împărțind banii cu ei.

„Andra, Delia, Brenciu, Smiley, Loredana Groza și Ștefan Bănică Jr sunt plătiți foarte bine, au onorarii de peste 15.000 de euro, la concertele foarte mari, sunt cei mai scumpi de pe piața muzicală.

Nu au mai crescut tarifele, în ultima vreme, sunt cam staționare, pentru că nu duce piața, plătitorii de bilet nu au salarii foarte mari, viața s-a scumpit, astfel că e greu să crești prețul unui bilet, și așa destul de ridicat, de peste 100 de lei”, a precizat Radu Baron pentru sursa citată.

Pentru un show solo, Andra cere aproximativ 15.000 de euro, durata acestuia fiind de 45-50 de minute. Acest pachet este potrivit pentru mirii care doresc un moment special, concentrat doar pe prestația artistei.

Cei care își doresc o experiență completă pot opta pentru pachetul cu band, care include întreaga formație a Andrei. În acest caz, tariful depășește 20.000-25.000 de euro, oferind un spectacol complex și energic, potrivit pentru evenimente de lux, scriu cei de la cancan.

