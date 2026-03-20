Contul unei firme din Iași, golit în două ore. Sume mari de bani au dispărut printr-un jaf digital orchestrat ca la carte

În noaptea de 12 martie, contul unei cunoscute firme ieșene din domeniul serviciilor de copiere, print și tipografie a fost golit în zece tranșe succesive de câte 40.000 de lei.

Potrivit Ziarului de Iași, operațiunile au părut legitime pentru sistemul bancar, chiar dacă în realitate nu ar fi fost inițiate de client. Compania a pierdut astfel 400.000 de lei după ce datele de acces la cont au ajuns la persoane neautorizate, iar tranzacțiile au fost procesate ca fiind valide.

Patronul firmei ieșene nu a dorit să comenteze public incidentul.

Cum s-a întâmplat jaful digital?

Tacticile atacatorilor în cazul societății ieșene au fost precise: sumele au fost retrase în intervalul 01:00 – 03:00, cel mai probabil pentru a evita filtrele antifraudă.

Din poziția oficială a ING Bank România reiese că situația ar fi apărut din manipularea utilizatorilor prin mijloace externe, cum ar fi phishing-ul sau solicitările frauduloase de date.

„ING Bank România subliniază faptul că aceste situații NU reprezintă o compromitere a sistemelor băncii, ci sunt rezultatul manipulării utilizatorilor prin mijloace externe, care exploatează încrederea și creează un fals sentiment de urgență sau oportunitate. ING Bank România nu poate divulga informații, potrivit legii, referitoare la clienții de retail sau business care folosesc serviciile și produsele băncii. În același timp, echipa ING colaborează activ cu reprezentanții autorităților pentru prevenirea, identificarea și soluționarea cazurilor de fraudă din mediul online”, a transmis ING Bank România.