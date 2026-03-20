Locuitorii din Rusia caută soluții de plecare din țară, după ce întreruperile de internet i-au obligat să revină la pagere și hărți pe hârtie

Întreruperile masive de internet din capitala Rusiei determină tot mai mulți locuitori să ia în calcul emigrarea, arată datele privind comportamentul online al utilizatorilor.

Rușii caută din ce în ce mai mult modalități de a părăsi țara, pe măsură ce întreruperile extinse ale internetului mobil și dificultățile economice perturbă viața de zi cu zi, potrivit datelor Google Trends.

Interesul pentru căutări precum „plecare din Rusia” a scăzut după mobilizarea din septembrie 2022, dar a crescut din nou de la sfârșitul anului 2025. În ianuarie 2026, interesul pentru căutări a urcat la 75 de puncte, iar în martie a atins o medie de 88, apropiindu-se de vârfurile anterioare, potrivit kyivpost.

Locuitorii Moscovei au fost nevoiți să se bazeze pe stații de emisie-recepție, pagere și hărți pe hârtie pentru comunicare, după mai bine de două săptămâni de întreruperi aproape totale în capitala rusă.

Potrivit sursei citate, disfuncționalitățile Wi-Fi și ale rețelelor mobile au afectat atât centrul Moscovei, cât și districtele din nord și sud, lăsând locuitorii cu dificultăți în a menține legătura și determinând companiile să raporteze pierderi financiare semnificative.

De la începutul întreruperilor, vânzările de pagere au crescut cu 73%, potrivit Wildberries, cel mai mare retailer din Rusia. Achizițiile de stații walkie-talkie și telefoane fixe au crescut cu peste un sfert, în timp ce vânzările de hărți tipărite ale orașului și ghiduri tipărite despre Moscova aproape s-au triplat. Pierderile zilnice ale afacerilor din Moscova cauzate de aceste întreruperi sunt estimate la până la un miliard de ruble (12,5 milioane de dolari).

Autoritățile afirmă că restricțiile sunt menite să contracareze atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei, care folosesc rețele mobile și GPS.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că întreruperile vor continua atât timp cât va fi „necesar pentru a asigura siguranța cetățenilor noștri” și a acuzat Ucraina că folosește „metode de atac din ce în ce mai sofisticate”.

Criticii și experții din industrie sugerează însă că aceste întreruperi ar putea reflecta și pregătiri ale guvernului pentru a limita accesul rușilor la internetul global.

În conformitate cu o nouă legislație semnată de președintele Vladimir Putin, serviciile de securitate pot obliga furnizorii de internet să suspende serviciile mobile la discreția lor.

De asemenea, unii deputați din Duma de Stat s-au plâns că întreruperile i-au lăsat fără acces la internet chiar și în interiorul parlamentului, iar Peskov a afirmat că inclusiv administrația prezidențială a fost nevoită să treacă la telefoane fixe.

Întreruperile de internet au devenit tot mai frecvente în Rusia de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei în 2022.

Grupul de cercetare Top10VPN estimează că Rusia a înregistrat cel mai mare număr de întreruperi de internet la nivel global în 2025, totalizând peste 37.000 de ore și afectând aproximativ 146 de milioane de persoane.