Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că, în ultimele luni, tot mai mulți moldoveni au căzut în capcana escrocilor care promit câștiguri fabuloase sau cer bani sub diferite pretexte și i-a avertizat să fie extrem de precauți.

„Dragi cetățeni, am un mesaj important pentru dumneavoastră. În ultimele luni, tot mai mulți oameni au pierdut bani după ce au fost sunați sau au acceptat oferte false de investiții distribuite pe internet. Acest lucru i se poate întâmpla oricui. Hoții sunt bine antrenați. Pot părea convingători și se prezintă drept rude, angajați ai băncii, investitori sau chiar polițiști. Prin intermediul inteligenței artificiale, creează videoclipuri false cu persoane publice, inclusiv folosind imaginea mea. Țineți minte: doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet”, a afirmat lidera de la Chișinău.

Recomandările președintei

Președinta Republicii Moldova a subliniat că cetățenii țării sale trebuie să manifeste maximă prudență și să nu ofere nimănui date personale sau bancare prin telefon ori pe internet.

,,Dacă cineva vă cere bani, coduri sau transferuri urgente, opriți conversația. Angajații băncilor, polițiștii sau funcționarii nu cer parole sau coduri.Întrerupeți discuția, sunați copiii sau alte persoane apropiate, primarul ori alte persoane de încredere și cereți-le sfatul. Rugați-i să verifice numărul de telefon de la care ați fost sunați sau pagina de internet care promite câștiguri”, a adăugat Maia Sandu.

Metode sofisticate

Președinta Maia Sandu a mai afirmat că structurile judiciare investighează cazurile de escrocherie, însă autorii acestora acționează rapid și își schimbă frecvent metodele pentru a evita să fie identificați.

,,Oamenii legii investighează aceste cazuri și iau măsuri pentru a-i depista și pedepsi pe făptași. Totuși, escrocii se mișcă rapid de pe o platformă pe alta. Mulți dintre ei acționează din afara țării și sunt mai greu de prins. Fiecare dintre noi poate face câteva lucruri simple pentru a se proteja: nu vorbiți cu străinii care vă cer bani sau coduri bancare; închideți telefonul; sunați înapoi la numărul real al băncii sau al rudei și verificați dacă v-au contactat; vorbiți cu părinții, bunicii și rudele și distribuiți acest mesaj”, a conchis Maia Sandu în timpul unui mesaj video făcut public de Administrația Prezidențială a țării vecine.