Alexandru Bălan, spionul moldovean care ar fi divulgat secrete de stat unor ofiţeri KGB de la Minsk, grațiat și trimis în Belarus

Alexandru Bălan, spionul moldovean care ar fi divulgat secrete de stat unor ofițeri KGB de la Minsk, a fost grațiat și trimis în Belarus în cadrul unui schimb de prizonieri, prin care doi angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), reținuți de FSB, au revenit la Chișinău, a anunțat Maia Sandu.

,,Republica Moldova a reușit să elibereze și să aducă acasă doi cetățeni moldoveni aflați în captivitate în Rusia. Ambii, fiind angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, au fost eliberați și reîntorși autorităților noastre într-un schimb internațional de persoane.Îi mulțumesc Președintelui Trump pentru implicarea sa și a administrației SUA în succesul acestei acțiuni. Le mulțumesc tuturor partenerilor - din SUA, Polonia și România, pentru implicare la fiecare etapă a procesului și pentru sprijinul acordat autorităților noastre. Le sunt recunoscătoare tuturor instituțiilor noastre pentru profesionalism și cooperarea internațională realizată la cel mai înalt nivel care a făcut posibilă salvarea ofițerilor noștri.Această operațiune este în desfășurare de multe luni, sub coordonarea Serviciului de Informații și Securitate, iar anumite detalii nu au putut fi oferite în public pentru a nu pune în pericol toată operațiunea, dar și viața celor doi cetățeni moldoveni”, a adăugat Maia Sandu.

Lidera de la Chișinău a explicat că readucerea ofițerilor Serviciului de Informații și Securitate (SIS) a fost posibilă în urma unei operațiuni „complexe”, aceștia fiind schimbați pe cetățeanul Federației Ruse Nina Popa, care acționa împotriva statului Republica Moldova, precum și pe Alexandru Bălan, moldovean acuzat de trădare de țară în favoarea KGB-ului de la Minsk, care a fost grațiat pentru a putea pleca în Belarus.

,,Pentru țara noastră este un câștig care nu poate fi măsurat printr-o simplă ecuație matematică - noi am readus acasă doi cetățeni care lucrează pentru Republica Moldova renunțând, în schimb, la 2 deținuți care au lucrat împotriva Republicii Moldova. Ofițerii noștri sunt în drum spre casă și îi așteptăm să ajungă cu bine! Este important ca ofițerii să treacă toate testele medicale - prioritatea noastră este să ne asigurăm că sunt sănătoși și primesc, în caz de necesitate, tratamentele de care au nevoie”, a conchis lidera de la Chișinău.

Vinerea trecută, fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, condamnat la Chișinău pentru trădare și anchetat în România pentru spionaj, a fost predat autorităților moldovene.

Fostul oficial al serviciilor de informații de la Chișinău a fost recent condamnat în Republica Moldova la un an și șase luni de închisoare, precum și la interdicția de a ocupa funcții publice timp de doi ani și jumătate, după ce și-a recunoscut vinovăția într-un dosar de trădare instrumentat de procurorii moldoveni.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024-2025, Alexandru Bălan ar fi avut mai multe întâlniri la Budapesta cu agenți ai serviciilor de informații din Belarus, în cadrul cărora ar fi primit instrucțiuni și ar fi fost implicat în activități considerate ilegale. Datele strânse de procurori arată că acesta ar fi colaborat cu ofițerul KGB belarus Uladzimir Varazhbitau, sprijinit de alți agenți, într-o rețea care ar fi desfășurat operațiuni în mai multe state europene.

Ancheta desfășurată la Chișinău a fost completată de investigații şi în România, unde Alexandru Bălan este cercetat pentru tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

În luna martie a acestui an, Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru și vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică din Republica Moldova, a afirmat că doi spioni moldoveni se află în arest în Rusia, iar Chișinăul ar fi negociat eliberarea lor, inclusiv prin eliberarea din detenție a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul.

Conform lui Renato Usatîi, cei doi angajați SIS ar fi fost reținuți în luna aprilie a anului trecut la Moscova de serviciile speciale ruse, fiind privați de libertate în izolatorul Lefortovo.

„Cei doi ofițeri ai Republicii Moldova, care se aflau, ca să spunem așa, într-o deplasare de serviciu în Federația Rusă, au fost răpiți de serviciile speciale rusești în aprilie anul trecut. Până în prezent, ei se află într-unul dintre cele mai păzite și stricte izolatoare din lume, numit Lefortovo. Ofițerii și familiile lor așteaptă ca aceștia să se întoarcă cât mai curând acasă, la părinți și la copii, cineva își așteaptă mirele și chiar planificase o nuntă”, a adăugat liderul Partidul Nostru, Renato Usatii.

Igor Grosu, liderul puterii și președintele Parlamentului de la Chișinău, l-a acuzat pe Renato Usatîi că încearcă să obțină avantaje politice, făcând aceste dezvăluiri, dar pe care nu le-a confirmat sau nu le-a infirmat.

„În situațiile în care este vorba despre cetățeni ai Republicii Moldova aflați, din păcate, în astfel de situații, mai ales în această țară (n.r.-Rusia), o țară periculoasă pentru deplasări, pentru a trăi sau pentru a călători, trebuie să vă informați de la instituțiile publice, de stat, nu de la politicieni. Din păcate, aceștia nu fac altceva decât să încerce să speculeze și să capitalizeze politic pe astfel de cazuri”, a precizat președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).