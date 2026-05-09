9 mai în Republica Moldova: partidele proeuropene au celebrat Ziua Europei, iar formațiunile proruse-Ziua Victoriei

Liderii proeuropeni de la Chișinău au depus flori în memoria victimelor celui de-al Doilea Război Mondial, apoi au celebrat Ziua Europei în centrul capitalei, în timp ce formațiunile proruse au marcat Ziua Victoriei, omagiindu-i pe „cei care au adus victoria”.

În dimineața zilei de 9 mai, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, și premierul Alexandru Munteanu au depus flori la Complexul Memorial Eternitate, într-o acțiune de comemorare a celor care și-au pierdut viața în cel de-al Doilea Război Mondial.

„Spre regret, Federația Rusă nu și-a învățat lecția. Republica Moldova merge spre Uniunea Europeană, un spațiu care înseamnă pace, stabilitate și prosperitate pentru cetățenii noștri”, a afirmat premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

„Din 2022, de când Rusia a atacat Ucraina, înțelegem cu toții mult mai profund semnificația păcii și apreciem, mai mult decât oricând, necesitatea de a o păstra. Suntem recunoscători Ucrainei, care rezistă și datorită acestui curaj al ucrainenilor, moldovenii pot să trăiască în pace”, a declarat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

„Astăzi, mai mult ca oricând, îmi doresc pace și un viitor sigur pentru copiii noștri. Ei nu trebuie să-și jertfească visele și viața. Ei trebuie să trăiască într-o lume liberă și unită. Iar în memoria celor 56 de mii de moldoveni care nu s-au mai întors niciodată de pe front, avem datoria de a păstra vie lecția istoriei. Moldovenii sunt oameni pașnici. Moldovenii vor pace, libertate și o Moldovă care crește”, a subliniat președintele Parlamentului, precum și liderul Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea aflată la guvernare, Igor Grosu.

În aceeași zi, lidera de la Chișinău a participat la conferința „Comemorare, reconciliere și unitate europeană”, organizată de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC).

Maia Sandu a menționat că „9 mai este Ziua Victoriei, iar sacrificiul celor care au luptat și care au murit în al Doilea Război Mondial trebuie respectat și marcat cu demnitate. Dar istoria nu s-a oprit în 1945”.

Președinta Republicii Moldova a reamintit despre suferințele prin care au trecut moldovenii în perioada postbelică, fiind vorba despre deportări, foamete organizată, represiuni și încercările de suprimare a identității naționale.

„Nu putem să tolerăm suprapunerea comemorării victimelor războiului cu glorificarea regimului sovietic. Nu există nicio contradicție între ideea de cinstire a Zilei Victoriei și celebrarea Europei. Dimpotrivă. Proiectul european s-a născut tocmai din lecția devastatoare a războiului și a totalitarismului. Din convingerea că pacea și libertatea trebuie să înlocuiască ura și imperialismul. Viitorul european al Republicii Moldova înseamnă asumarea trecutului, așa cum înseamnă alegerea adevărului în locul propagandei”, a conchis președinta Maia Sandu.

Ziua Europei

Ulterior, liderii proeuropeni, alături de oficiali europeni, printre care Iwona Piórko, au participat la Ziua Europei, marcată în inima Capitalei, unde a fost amenajat Orășelul European.

„Uniunea Europeană s-a născut ca un proiect al păcii. Iar astăzi, Republica Moldova își construiește viitorul în spiritul valorilor europene - pentru un viitor trăit în pace, libertate și demnitate. Această transformare este pentru dumneavoastră. Pentru ca dumneavoastră să beneficiați încă de pe acum de noi investiții și locuri de muncă mai bune. Aceasta înseamnă o agricultură mai modernă, condiții de viață mai bune pentru toți, acces egal la justiție, sănătate, educație și oportunități. Să valorificăm pe deplin această oportunitate istorică”, a menționat Iwona Piórko.

De ce a fost inclus Alexandru Bălan, moldoveanul care a spionat pentru KGB, în schimbul de spioni. Explicațiile Maiei Sandu

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, nu a participat la sărbătoare, dar a transmis un mesaj de felicitare moldovenilor cu această ocazie.

„Mă adresez astăzi vouă în calitate de viitori membri ai Uniunii Europene. Împreună, vom construi un viitor european comun. Trăiască Europa!”, a menționat Antonio Costa.

Marșul Victoriei

De cealaltă parte, formațiunile proruse, printre care Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, au participat la Marșul Victoriei din centrul Chișinăului.

„Astăzi, cu recunoștință și căldură în suflet, îi comemorăm pe cei datorită cărora putem trăi, iubi și ne putem crește copiii sub un cer pașnic. Noi suntem urmașii învingătorilor, iar memoria faptei eroice a părinților, bunicilor și străbunicilor noștri trăiește în fiecare familie, în fiecare inimă. Această memorie este sacră și nu poate fi ștearsă atâta timp cât păstrăm adevărul și mândria pentru eroii noștri”, a menționat actualul lider socialist și fost președinte al țării, Igor Dodon.

La eveniment a participat și ambasadorul agreat al Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov.

Încălcarea legii de proruși

Mulți dintre participanți, printre care Igor Dodon, cercetat penal în mai multe dosare, au purtat în piept panglica bicoloră, un simbol asociat războiului Rusiei împotriva Ucrainei și interzis din acest motiv în țara vecină. Nu este prima dată când partidele proruse încalcă legea în acest mod, astfel de cazuri fiind înregistrate în ultimii ani și sancționate cu amenzi de responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP) din țara vecină.

Legea prevede, pentru persoanele fizice, o amendă de până la 9.000 de lei moldovenești, echivalentul a circa 465 de euro, sau până la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Persoanele cu funcții de răspundere pot fi amendate cu până la 18.000 de lei moldovenești (aproximativ 927 de euro), iar persoanele juridice cu până la 30.000 de lei moldovenești, echivalentul a aproape 1.545 de euro.

În cel de-al Doilea Război Mondial și-au pierdut viața peste 70 de milioane de oameni, dintre care 56 de mii de moldoveni. În prezent, în viață mai sunt 14 participanți din Republica Moldova la cel de-al Doilea Război Mondial. Aceștia au primit un ajutor de 30 de mii de lei, adică aproape 1.490 de euro, în contextul zilei de 9 mai.