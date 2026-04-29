search
Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce a fost inclus Alexandru Bălan, moldoveanul care a spionat pentru KGB, în schimbul de prizonieri. Explicațiile Maiei Sandu

0
0
Publicat:

Lidera de la Chișinău afirmă că Alexandru Bălan, moldoveanul care a comis acte împotriva securității statului, a fost eliberat din închisoare și oferit la schimb pentru scoaterea din detenție din Rusia a doi moldoveni loiali Republicii Moldova, făcând referire la cei doi ofițeri SIS care au revenit acasă.

Maia Sandu subliniază că Alexandru Bălan a tradat țara. FOTO: AFP

„Este o operațiune care a durat mult timp și, bineînțeles, eu sunt bucuroasă că am reușit să-i aducem acasă, să-i eliberăm din captivitatea Federației Ruse pe doi cetățeni ai noștri, care sunt loiali Republicii Moldova. Și da, în schimb, a trebuit să eliberăm un cetățean al Republicii Moldova care nu respectă Republica Moldova și care a comis acte împotriva securității statului”, a afirmat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. 

De asemenea, lidera de la Chișinău a subliniat că nu există riscuri ca Alexandru Bălan, care ar fi spionat în favoarea serviciilor speciale din Belarus și care a ocupat funcția de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), să ofere informații care să pună în pericol statul său.

„Nu cred că există alte riscuri în acest moment, pentru că, din 2018 sau 2019, dacă nu greșesc, de când a fost eliberat din SIS, a putut oferi această informație oricui. Dar, repet, pentru noi este un rezultat foarte bun că am reușit să salvăm de la închisoare și de la riscuri de orice natură doi cetățeni loiali Republicii Moldova. El nu mai este în SIS de foarte mult timp. Atunci când am preluat noi puterea, el a fost eliberat din sistem și este evident că deține această informație, dar, în toată această perioadă, a putut să o ofere altor state și, probabil, acest lucru s-a întâmplat”, a conchis Maia Sandu

Revenirea angajaților SIS moldovean

În dimineața zilei de miercuri, 29 aprilie, cei doi moldoveni eliberați din Rusia, după schimbul care l-a vizat și pe Alexandru Bălan care a spionat pentru KGB din Belarus, au revenit în Republica Moldova. 

„Aceștia au fost însoțiți de către Alexandru Musteața, directorul SIS, precum și de ofițerii de informații implicați direct în planificarea și executarea operațiunii”, au menționat reprezentanții SIS.

Aceștia au fost sunt supuși „procedurilor standard de evaluare și monitorizare medicală, beneficiind de întregul suport instituțional, precum și de asistența și grija necesare pentru recuperare și reintegrare deplină”.

„Serviciul exprimă aprecierea sa față de instituțiile naționale care au contribuit la desfășurarea cu succes a acestei operațiuni, prin coordonare eficientă și profesionalism. Totodată, adresăm mulțumiri serviciilor partenere din România, Polonia și Statele Unite ale Americii pentru cooperarea strânsă și sprijinul consistent acordat pe parcursul întregului proces, în spiritul parteneriatelor consolidate și al angajamentelor comune”, au detaliat angajații SIS.

Operațiunea de recuperare a celor doi ofițeri de informații, care au fost deținuți în Federația Rusă, a avut loc sub coordonarea Serviciului de Informații și Securitate. Instituția a fost parte la un schimb internațional, în urma căruia cei doi ofițeri au fost schimbați cu alte două persoane: Nina Popova, cetățean al Rusiei, care acționa împotriva statului moldovean, și Alexandru Bălan, cetățean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de patrie în interesul KGB-ului din Belarus.

Între timp, reprezentanții SIS menționează că sunt în desfășurare procesele de investigație internă inițiate în anul 2023, vizând stabilirea impactului actelor de trădare ale lui Alexandru Bălan. Acesta a ocupat funcția de adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, fiind suspendat din funcție în anul 2019, precum și cu retragerea accesului la informații clasificate.

„Serviciul desfășoară, în mod continuu și sistematic, un ansamblu complex de măsuri operative și analitice orientate spre identificarea, documentarea și contracararea tuturor persoanelor implicate în acțiuni de trădare de patrie. De asemenea, subliniem că procesul de reformă instituțională inițiat în ultimii 4 ani a inclus o revizuire profundă a metodologiilor operative, cu scopul consolidării mecanismului de protecție a sistemului național de informații. Serviciul continuă să își fortifice capacitățile, cu un accent deosebit pe dezvoltarea resurselor umane și pe protejarea ofițerilor de informații care își desfășoară activitatea în interesul Republicii Moldova. Serviciul de Informații și Securitate rămâne ferm angajat în realizarea atribuțiilor sale, în deplină conformitate cu cadrul legal și cu prioritățile de securitate națională”, au precizat reprezentanții structurii de la Chișinău.

Operațiune cu implicarea mai multor state

Cei doi moldoveni au fost eliberați, alături de alți trei cetățeni polonezi aflați în detenție în Rusia sau Belarus, iar operațiunea a fost posibilă inclusiv cu sprijinul României și al SUA.

Aceasta a avut loc la câteva zile după ce Alexandru Bălan a fost extrădat în Republica Moldova din România pentru a-și ispăși pedeapsa de un an și jumătate de închisoare, într-un dosar penal inițiat pentru divulgarea secretului de stat. În România, acesta este anchetat penal pentru divulgarea de informații către KGB-ul din Belarus.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

