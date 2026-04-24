search
Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Liderul puterii de la Chișinău răspunde la amenințările lui Șoigu privind regiunea transnistreană: „Nu există niciun pericol”

0
0
Publicat:

Liderul puterii de la Chișinău, Igor Grosu, afirmă că declarațiile și amenințările secretarului Consiliului de Securitate, Serghei Șoigu, privind regiunea transnistreană au fost făcute pe fondul alegerilor din acest an din Rusia, subliniind că, în acest moment, nu există niciun pericol pentru țara sa. 

Igor Grosu afirmă că declarațiile lui Serghei Șoigu sunt electorale. FOTO: Facebook.com

„Le văd într-un context electoral. Anul acesta, din câte îmi amintesc, în Rusia vor avea loc alegeri. Aceste acțiuni se înscriu într-un context electoral în care informațiile sunt destinate consumatorilor interni, pentru a arăta cât de fioroși, bravi și atenți sunt și că nu uită de nimeni. În ceea ce privește populația din Transnistria, mesajul este adresat direct acestora. În rest, din punct de vedere practic, pentru noi nu există niciun pericol și nu vedem niciun impact”, a afirmat Igor Grosu, președintele Parlamentului, precum și al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de la Chișinău.

În același timp, oficialul moldovean a ținut să-i reamintească oficialului rus că Moscova menține ilegal trupe militare în regiunea separatistă transnistreană, iar conducerea acestora a fost interzisă recent pe teritoriul Republicii Moldova.

,,Îi amintim domnului Șoigu și pe această cale că trupele ruse aflate pe teritoriul nostru se află ilegal, iar noi nu cerem decât să fie retrase în Federația Rusă. În acest sens, întreprindem acțiuni, inclusiv declararea persoanelor indezirabile pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din conducerea acestei unități militare care se află ilegal pe teritoriul nostru. Iar atunci când vor ajunge pe malul drept, sperăm că vor fi conduși politicos spre ieșire”, a conchis președintele Parlamentului moldovean. 

Declarațiile lui Serghei Șoigu

Kremlinul, prin vocea secretarului Consiliului de Securitate Serghei Șoigu, susține că acțiunile Chișinăului față de regiunea separatistă transnistreană se aseamănă tot mai mult cu situația Donbasului după 2014, avertizând că va interveni.

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, acuză Chișinăul că, alături de Kiev, a instituit o „blocadă” asupra regiunii separatiste, înăsprind în mod constant condițiile de viață ale oamenilor și creând „bariere comerciale, bancare și de transport”.

„Acestea includ restricții asupra libertății de circulație, taxe vamale ilegale, retragerea arbitrară a cetățeniei… Situația, sincer vorbind, este dificilă. Întreprinderile sistemice nu funcționează sau funcționează cu întreruperi, se observă un deficit cronic de resurse energetice”, a declarat Serghei Șoigu într-un interviu pentru publicația „Komsomolskaia Pravda”.

Mai mult, Serghei Șoigu susține că retorica Chișinăului față de regiunea transnistreană amintește tot mai des de declarațiile autorităților ucrainene privind Donbasul după 2014, avertizând asupra unei posibile intervenții a Rusiei.

„În Transnistria locuiesc peste 220 de mii de cetățeni ruși, ale căror interese și securitate, din cauza acțiunilor nechibzuite și iresponsabile ale Kievului și Chișinăului, sunt în prezent amenințate. Și, dacă va fi necesar, Rusia va lua toate măsurile necesare și va utiliza toate metodele disponibile pentru a-i proteja”, a subliniat oficialul rus.

De asemenea, el a acuzat Republica Moldova că încearcă să „împingă” Grupul Operativ de Trupe Ruse (GOTR) de la Tiraspol, amintind că, în data de 17 aprilie, conducerea contingentului a fost interzisă în Republica Moldova, fiind astfel lipsită de posibilitatea de a se deplasa în afara regiunii separatiste. Potrivit lui Serghei Șoigu, acest pas „confirmă fără echivoc intenția fermă” a Chișinăului „de a merge spre o nouă escaladare”.

„Sperăm totuși că evenimentele nu vor evolua după cel mai negativ scenariu. Am avertizat în repetate rânduri la toate nivelurile că orice tentativă de soluționare a problemei transnistrene prin mijloace militare, precum și dorința de a înlocui pacificatorii ruși cu un «contingent al țărilor occidentale» va provoca consecințe negative pentru Moldova și întreaga regiune”, a concluzionat Serghei Șoigu.

Ieșirea din organizația fondată de Moscova

Declarațiile au fost făcute pe fondul aprobării de Parlamentul moldovean a deciziei de ieșire din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Anterior, Moscova a declarat că Chișinăul „nu va avea nimic bun” dacă va continua cursul de „confruntare” cu Rusia în favoarea consolidării relațiilor cu Europa.

În toamna anului 2025, statul vecin a aprobat o nouă strategie militară, valabilă până în 2035, în care Federația Rusă este desemnată drept „principala amenințare”. Președinta Maia Sandu a acuzat în repetate rânduri Moscova de ingerință în treburile interne ale țării sale, precum și de tentative de influențare a votului cu scopul instalării unei guvernări favorabile și subminării parcursului european al Republicii Moldova.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

