Quentin Tarantino desființează Hollywood-ul: „O fabrică de cârnați fără gust”. Regizorul spune că preferă să citească o carte decât să vadă filme noi

Celebrul regizor Quentin Tarantino a lansat un nou atac la adresa industriei cinematografice americane, pe care o descrie drept o „fabrică de cârnați fără gust”, plină de producții mediocre, actori distribuiți nepotrivit și filme care nu mai reușesc să îl captiveze.

Într-un articol publicat în revista Sight and Sound, cineastul a mărturisit că îi este din ce în ce mai greu să urmărească producțiile recente fără să fie tentat să le critice, notează The Independent.

„Defectele, neverosimilitatea, lingușirea din partea publicului, interpreții distribuiți greșit sau pur și simplu prostii torpilează de obicei fiecare film nou care iese din fabrica de cârnați fără gust care se numea Hollywood”, a scris regizorul.

„Filmele din ultimii șase ani fac ca anii '80 să pară anii '30”

Autorul unor filme-cult precum „Pulp Fiction”, „Kill Bill” sau „Django Unchained” susține că producțiile apărute în ultimii ani au contribuit la degradarea experienței cinematografice.

„În zilele noastre, întregul concept despre ce este un film este mai înclinat să-mi inspire dispreț decât generozitate. Ceea ce este corect, pentru că, prin comparație, filmele din ultimii șase ani fac ca anii '80 să pară anii '30”, a afirmat Tarantino.

Regizorul spune că nu mai găsește în cinematografia actuală sentimentul de fascinație care l-a făcut să se îndrăgostească de această artă.

„Dar nimic care să mă captiveze cu adevărat și să mă cucerească în tărâmul magic al plăcerii pe care îl vizitam regulat și care era motivul pentru care iubeam filmele mai mult decât orice altă formă de artă”, a adăugat acesta.

Concluzia sa este una categorică:

„În zilele noastre aș prefera să citesc o carte.”

Ce filme l-au impresionat totuși pe Tarantino

În ciuda criticilor dure la adresa Hollywood-ului contemporan, cineastul a găsit și câteva producții care i-au atras atenția.

Printre acestea se numără filmul „West Side Story” din 2021, regizat de Steven Spielberg, dar și primele două capitole ale producției „Horizon: An American Saga”, realizată de Kevin Costner și lansată în 2024.

De asemenea, Tarantino a avut cuvinte de laudă pentru „The Rip”, un thriller polițist produs de Netflix și regizat de Joe Carnahan, în care joacă Matt Damon și Ben Affleck.

„A apărut un nou film plin de suspans care m-a captivat și m-a ținut în brațe pe toată durata sa”, a scris regizorul.

Acesta a apreciat atât premisa producției, cât și modul în care povestea este construită.

„Filmul este un thriller polițist captivant, cu o premisă inovatoare, care reușește să ofere rezultate în moduri cu adevărat inteligente”, a explicat Tarantino.

Despre ce este vorba în „The Rip”

Filmul urmărește povestea unor membri ai unei unități de poliție din Miami, interpretați de Matt Damon și Ben Affleck, a căror relație de încredere începe să se destrame după descoperirea a milioane de dolari ascunși într-o locație abandonată.

Declarațiile lui Quentin Tarantino vin într-un moment în care dezbaterea privind starea actuală a Hollywood-ului este tot mai intensă, numeroși regizori și critici acuzând industria că pune accent pe francize, remake-uri și producții comerciale în detrimentul originalității și al calității artistice.