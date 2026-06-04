Neymar Jr. n-a participat la primele antrenamente ale Braziliei în SUA

Aflată în cantonamentul de la Morristown (New Jersey), echipa de fotbal a Braziliei pregătește debutul la Campionatul Mondial. De la primele antrenamente a lipsit Neymar Junior, care se recuperează după o accidentare.

O săptămână a mai rămas până la startul ediției 2026 a Campionatului Mondial de fotbal care se va desfășura în Canada, Mexic și SUA. Iar multipla campioană Brazilia și-a stabilit cartierul general la baza de pregătire a echipei New York Red Bulls din Morristown (SUA, New Jersey).

Formația sud-americană a ținut un antrenament deschis la care au asistat aproximativ două sute de fani veniți să-i încurajeze pe fotbaliștii pregătiți de Carlo Ancelotti. De la această ședință tehnică a absentat Neymar. Acesta s-a accidentat la gambă după ce Ancelotti a anunțat lotul pentru turneul final din America de Nord, ceea ce l-a împiedicat să participe la primele două antrenamente ale echipei braziliene.

Neymar Jr. a debutat pentru Brazilia în 2010

Cunoscut sub numele de Neymar sau Neymar Jr, starul brazilian joacă pe postul de mijlocaș lateral la Santos din Campeonato Brasileiro da Série A. Pe plan internațional, a adunat 128 de prezențe la națională. El a debutat pentru Brazilia la meciul contra echipei Statelor Unite, în 10 august 2010. El a înscris după numai 28 de minute de joc. Cu prima reprezentativă a câștigat Cupa Confederațiilor FIFA în 2013. De asemenea, a obținut medalia olimpică de argint cu Brazilia în 2012, la Londra.

Fanii din New Jersey, unul dintre statele americane cu o mare comunitate braziliană, au îndurat soarele arzător și temperaturile de aproape 30 de grade Celsius pentru a obține autografe de la jucătorii Selecao.

După antrenament, Matheus Cunha a declarat: „Vreau să reprezint Brazilia la Cupa Mondială. Nu mă interesează să fiu favorit. Vreau doar să câștig cu această echipă”.

Brazilia va juca cu Maroc, Haiti și Scoția la CM

Brazilia a câștigat cu 6-2 meciul de pregătire cu Panama, duminica trecută, pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro. La sfârșitul acestei săptămâni, se va deplasa la Cleveland (Ohio) pentru a înfrunta Egiptul în ultimul său meci de pregătire.

Cvintupla campioană mondială va debuta la Campionatul Mondial în 13 iunie, împotriva Marocului, la New York/New Jersey. Brazilienii vor juca apoi cu Haiti, la Philadelphia, și cu Scoția, la Miami, în cadrul Grupei C.