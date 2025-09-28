Maia Sandu a votat: Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie. Să nu permitem hoților și trădătorilor să decidă

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat la o secție de vot din Chișinău, subliniind că țara este în primejdie și îndemnând moldovenii să iasă la vot și să nu permită hoților și trădătorilor să decidă pentru ei.

Lidera de la Chișinău a declarat că a ,,votat să păstrăm pacea”, subliniind că ,,Moldova casa noastră scumpă este în primejdie. Votul cetățenilor să decidă soarta țării”.

De asemenea, Maia Sandu a adăugat că „Moldova este o țară cu oameni demni, care nu-și vând țara. Să nu permitem hoților și trădătorilor să decidă pentru noi. Mergem înainte în pace spre viitorul nostru european. Statul face tot ca oamenii să fie în siguranță, iar votul protejat”.

La final, ea a venit cu mesaj către toți cetățenii: „Astăzi este un moment când trebuie să dovedim dragostea de țară. Să meargă cu toții la vot. Mâine ar putea fi prea târziu”.

În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, în urma cărora va fi ales viitorul Parlament, care va avea un mandat de patru ani. Votul poate fi exercitat între orele 07:00 și 21:00, în cadrul a 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt despre direcția pe care o va lua, după 28 septembrie, acest stat fost sovietic, prins între două lumi: Est sau Vest, conform experților consultați de ,,Adevărul”.