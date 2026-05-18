Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
De la fizică cuantică și ecuații, pe scenă. Secretul academic din spatele artiștilor care au refuzat să fie doar „voci”

Alexandra Căpitănescu, tânăra care ne-a reprezentat cu succes la Eurovision, a terminat Facultatea de Fizică, iar acum face un master în Fizică Medicală. Nu este însă singurul artist din România care are studii într-un domeniu la care poate nu ne-am fi gândit. Și care au trudit mult să îmbine muzica cu educația. Și pe scena internațională exemplele sunt multe. Sting, de exemplu, are o diplomă în Pedagogie și chiar a predat înainte să devină cântăreț.  

Alexandra Căpitănescu urmează un masterat în Fizică Medicală FOTO: Profimedia

Alexandra Căpitănescu: fizicianul care a cucerit Viena

La 22 de ani, Alexandra Căpitănescu se poate mândri cu multe: a obținut cel mai bun punctaj pentru România la Eurovision, a cucerit publicul din Europa și a terminat o facultate dificilă, cea de Fizică, la Universitatea din București. Acum urmează un program de master în Fizică Medicală, o specializare care presupune înțelegerea modului în care radiațiile și tehnologiile imagistice sunt folosite în diagnostic și tratament.

,,Îmi place știința, îmi place istoria, îmi place și geografia. Mă pasionează culturile și religiile lumii. Îmi place foarte mult să citesc, să petrec timp în natură cu familia. Prietenii mei sunt foarte importanți pentru mine. Îmi place arta în toate formele ei", spunea Alexandra într-un interviu pentru TVR Info

După performanța de la Eurovision, reprezentanții Univeristății din București și-au felicitat studenta:

„Deși studentă la Fizică, Alexandra a scris istorie la Eurovision! Alexandra Căpitănescu, tu ești câștigătoarea noastră. Universitatea din București te felicită! Ai fost incredibilă , ați făcut show, ați transmis, energie, emoție, ați cucerit publicul și ați adus României un rezultat istoric: am cucerit podiumul! Nu putem decât să te felicităm, în numele unei comunități care aduce, în același loc, #acasă, peste 40.000 de inimi care bat la unison, studenți, profesori, cercetători și personal administrativ”, au scris într-o postare pe Facebook. 

Dan Bittman și Alex Velea sunt, la bază, ingineri

Chiar dacă nimeni nu l-ar putea asocia cu altceva în afară de muzică, datorită timbrului său vocal unic, Dan Bittman este, la bază, inginer. Solistul trupei Holograf a studiat la Facultatea de Hidrotehnică, din cadrul Politehnicii. 

Artistul a povestit că a vrut inițial să devină arhitect, dar a ratat examenul, așa că a dat la Hidrotehnică. Nu a profesat niciodată în domeniu, pentru că a avea o altă cale: în muzică. 

Dan Bittman are diplomă de inginer FOTO: Facebook/Dan Bittman

Și Alex Velea are diplomă tot de inginer. Dar într-un alt domeniu. 

,,Am terminat Ingineria și Protecția Mediului în Industrie. Dar planul ăsta B era doar ca să fie liniștiți ai mei. În capul meu era doar scena și să vin la București să mă lansez”, a povestit cântărețul într-un podcast

Smiley a terminat ASE-ul

Nici prietenul lui, Smiley, nu are o diplomă în domeniul Muzicii. Juratul de la Vocea României a terminat Facultatea de Comerț, din cadrul Academiei de Studii Economice București. Înainte de facultate, a studiat însă muzica, la  Școala Populară de Artă, secția chitară clasică. 

Smiley pare că a reușit să îmbine foarte bine ce a studiat în liceu cu ce a urmat la facultate. Nu e doar un cântăreț apreciat, ci are și un business de succes în indusria muzicală: casa de producție HaHaHa Production. 

Mihai Trăistariu, matematicianul cu cinci octave

Și dacă Alexandra Căpitănescu e fizician, un alt artist care a adus succes României la Eurovision e matematician. Mihai Trăistariu a terminat Facultatea de Matematică Informatică, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Iar înainte de asta a fost olimpic la această materie, după cum a povestit în numeroase interviuri. Și a luat Bacalaureatul cu 10 la Matematică. Un traseu academic solid, aparent fără legătură cu vocea de cinci octave. 

Dar, din nou, chiar dacă a făcut carieră în muzică, facultatea l-a ajutat la calcule. Cântărețul are mai multe apartamente la malul mării, pe care la închiriază și care îi aduc un venit frumos. 

Sting, profesorul de școală primară din Newcastle

Înainte să devină vocea The Police și unul dintre cei mai recunoscuți muzicieni ai planetei, Gordon Sumner - cunoscut lumii întregi ca Sting - a absolvit un colegiu de pedagogie din Newcastle și a predat câțiva ani la o școală primară. Îi învăța pe copii Engleză și Muzică, în timp ce seara cânta cu trupe locale de jazz. Patru ani mai târziu, însă, s-a mutat la Londra și a fondat The Police. Ce a rămas din perioada didactică? Probabil capacitatea de a comunica clar și de a capta atenția publicului. 

Sting a fost profesor înainte de a deveni cunoscut FOTO: Inquam Photos / Cristi Vescan

Chris Martin, student la Latină și Greacă

Chris Martin, solistul trupei Coldplay, a absolvit University College London (UCL) cu o diplomă în Limbi Clasice — Latină și Greacă. Un traseu academic care, la prima vedere, pare total desprins de lumea hiturilor pe care le-a lansat mai târziu.

Numai că studiul limbilor clasice formează un anumit tip de gândire, bazat pe rigoare, atenția la formă și conștientizarea că fiecare cuvânt are greutate. Toate acestea l-au ajutat în care muzicală. Iar la UCL l-a cunoscut pe Jonny Buckland, viitorul chitarist al trupei, alături de care a pus bazele a ceea ce urma să devină unul dintre cele mai de succes proiecte din rock-ul britanic.  Facultatea de Limbi Clasice nu a produs un filolog, dar a produs, indirect, Coldplay.

Brian May, chitaristul cu doctorat ,,în stele"

Cazul lui Brian May, chitaristul trupei Queen, depășește orice așteptare. May a obținut diploma de licență în Fizică de la Imperial College London în anii '70, exact în perioada în care Queen devenea unul dintre cele mai mari fenomene ale scenei mondiale. 

Dar povestea nu s-a oprit acolo. După o pauză de trei decenii, s-a reîntors la Imperial College pentru a-și finaliza doctoratul în Astrofizică, obținut în 2007. Teza sa - despre mișcarea prafului interplanetar în sistemul solar - fost primită cu entuziasm în lumea academică. De atunci, May a colaborat cu NASA, a  fost co-autor al unor cărți de popularizare a astronomiei și a susținut activ educația științifică.

