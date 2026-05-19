Video Trafic blocat pe A1, după ce o mașină a fost cuprinsă de flăcări pe autostradă

Traficul este restricționat pe A1, după ce o mașina a luat foc, marți, pe sensul de mers către Pitești.

Din primele informații, este vorba despre o autoutilitară care a luat foc în timp ce se afla în mers.

Imaginile surprinse de alți șoferi arată degajări mari de fum, care sunt vizibile de la distanță.

Sursa anchetaonline.ro

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care autoturismul a fost cuprins de flăcări. În momentul de față nu sunt cunoscute cauzele acestui incendiu, scrie presa locală.

Șoferii care tranzitează autostrada A1, pe direcția către Pitești, sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile autorităților.

Potrivit autorităților, nu există victime.

