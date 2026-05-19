Doi medici din Câmpulung Moldovenesc, acuzați de mită în formă continuată. Unul ar fi primit bani de la zeci de pacienți

Doi medici de la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați într-un dosar de corupție instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava. Aceștia sunt acuzați de luare de mită în formă continuată, în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul Secției de chirurgie generală – Compartimentul ortopedie-traumatologie.

Potrivit anchetatorilor, în cauză au fost derulate percheziții atât în incinta spitalului, cât și la domiciliile unor persoane fizice.

„La data de 18 mai 2026, echipe coordonate de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava (...) au constatat săvârşirea infracţiunilor flagrante de luare de mită şi de dare de mită (...) şi au efectuat percheziţii în incinta acestei secţii, precum şi la domiciliul unor persoane fizice”, se arată în comunicatul Parchetului, citat de Monitorul de Suceava.

În urma cercetărilor, procurorii susțin că cei doi medici ar fi primit în mod repetat sume de bani și diverse bunuri de la pacienți sau aparținători, în schimbul efectuării unor acte medicale.

Primul medic, specialist în ortopedie-traumatologie, este acuzat că ar fi primit bani în mai multe tranșe, în legătură cu intervenții chirurgicale efectuate asupra aceluiași pacient.

„Acesta, în calitate de medic specialist ortopedie-traumatologie (...) a pretins şi ulterior (...) a primit suma totală de 1.500 de lei, care nu i se cuvenea, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu”, precizează procurorii.

Totodată, ancheta arată că, în repetate rânduri, medicul ar fi primit sume între 50 și 200 de lei, dar și alimente sau alte bunuri, de la un număr de 61 de pacienți sau aparținători.

Pentru primul medic, procurorii au înaintat instanței propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cel de-al doilea medic, de asemenea specialist în ortopedie-traumatologie, este acuzat că ar fi primit bani și bunuri de la 18 pacienți sau aparținători, în perioada martie–aprilie 2026.

„În mod repetat, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale (...) a primit diferite sume de bani (...) sau alte foloase (bunuri alimentare şi/sau nealimentare) de la un număr de 18 pacienţi sau aparţinători ai acestora”, transmit procurorii.

Acesta a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt în desfășurare sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, împreună cu polițiști din cadrul IPJ Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Autoritățile precizează că persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.