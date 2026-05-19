CSM avertizează asupra riscului de „colaps sistemic” al Justiției. Nou apel către Guvern pentru măsuri urgente privind deficitul de personal

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis luni un nou comunicat, descris drept „al șaselea apel adresat Guvernului României”, în care avertizează asupra unei situații critice în sistemul judiciar și solicită adoptarea unor măsuri urgente pentru evitarea unui „colaps sistemic al justiției”.

În document, instituția afirmă că situația este una „deosebit de gravă”, în contextul problemelor de funcționare în instanțe precum Judecătoria Urziceni și Judecătoria Strehaia.

„Această situaţie a fost generată de politicile publice iresponsabile ale Guvernului României, atât din punct de vedere economic şi bugetar pentru sistemul judiciar, cât şi din perspectiva refuzului de a adopta măsurile necesare pentru acoperirea deficitului cronic de personal din instanţe şi parchete”, se arată în comunicatul CSM.

CSM susține că, în ciuda mai multor demersuri anterioare, nu au fost adoptate măsuri eficiente pentru reducerea deficitului de personal din sistemul judiciar.

„Deşi Consiliul Superior al Magistraturii a adresat cinci apeluri publice în cursul anului către puterea executivă, (...) nici până la acest moment Guvernul României nu a adoptat măsuri care să conducă la remedierea deficitului cronic de personal”, precizează instituția.

În același context, sunt invocate dificultăți în asigurarea personalului necesar în anumite instanțe, inclusiv în urma demersurilor de delegare sau detașare a judecătorilor.

„Funcţionarea justiţiei ca serviciu public fiind astfel blocată în cele două instanţe”, mai transmite CSM.

Consiliul susține că efortul personalului existent este „supradimensionat” și că nu mai poate fi susținut în lipsa unor măsuri concrete din partea celorlalte puteri ale statului.

„Poziţia sa fiind constant ignorată, fără evaluarea consecinţelor reale pentru funcţionarea justiţiei şi pentru societatea românească”, se mai arată în comunicat.

CSM afirmă că lipsa intervențiilor legislative și executive riscă să afecteze grav actul de justiție și funcționarea instanțelor la nivel național.

În acest context, Consiliul anunță că a demarat elaborarea unui mecanism de reorganizare a activității instanțelor, care ar urma să țină cont de capacitatea reală de lucru a acestora și să ofere mai multă transparență privind durata proceselor.

CSM subliniază că sunt necesare „măsuri concrete” din partea Guvernului și a Parlamentului pentru asigurarea unei justiții funcționale și eficiente.

„Narativul public al factorilor politici (...) este în prezent doar o retorică populistă în lipsa adoptării unor măsuri concrete, cu consecinţe grave asupra funcţionării justiţiei în România”, mai transmite Consiliul Superior al Magistraturii.