Șeful televiziunii publice din R Moldova își dă demisia după Eurovision. „Sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste”

Directorul general al Teleradio-Moldova (TRM), Vlad Țurcanu, a anunțat că va demisiona în contextul scandalului legat de punctajul oferit de juriul din Republica Moldova în finala Eurovision 2026.

„Voi transmiste cererea Consiliului de Supraveghere TRM. Chiar dacă ne-am disociat de notele juriului, votul exprimat este responsabilitatea noastră și a mea în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului. Ce s-a întamplat e un lucru grav, ieșit din comun că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între noi și cei doi vecini”, a declarat Vlad Țurcanu, potrivit tv8.md.

Acesta a mai subliniat că votul juriului nu schimbă relația Republicii Moldova cu România și Ucraina.

„Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de 0 puncte, iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste”, a punctat Vlad Țurcanu.

Controversa a izbucnit după ce juriul Republicii Moldova a acordat doar trei puncte reprezentantei României, Alexandra Căpitănescu, în finala competiției, în timp ce publicul moldovean a oferit maximum de puncte, 12. Diferența majoră dintre votul juriului și cel al telespectatorilor a stârnit un val de critici de ambele părți ale Prutului și a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care au fost evaluate prestațiile concurenților.

Juriul Republicii Moldova a fost format din șapte membri, printre care și directorul general adjunct al „Teleradio-Moldova”, Andrei Zapșa. Componența acestuia a fost aprobată de conducerea TRM. Cei 7 sunt: Andrei Zapsa, Pavel Orlov, Stanislav Goncear, Cătălina Solomac, Corina Caireac, Ilona Stepan şi Victoria Cusnir.

Victoria Cușnir, una dintre membrele juriului, a explicat că evaluarea s-a făcut în timpul repetițiilor generale și nu pe baza prestației din finală. Aceasta a adăugat că reprezentația României din repetiții ar fi fost mai slabă decât cea din finală. Cușnir a susținut însă că a acordat o notă „foarte bună” României și că nu poate fi responsabilă pentru punctajele oferite de ceilalți membri.