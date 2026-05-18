Video „Nu e vina unui popor!” Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din R. Moldova după votul juriului: „Abia așteptăm să cântăm la Chișinău”

Alexandra Căpitănescu a reacționat luni, 18 mai, după controversa votului juriului de la Eurovision și a transmis un mesaj direct fanilor din Republica Moldova. „Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a știut mai bine”, a spus artista.

Alexandra Căpitănescu a subliniat că nu există resentimente față de juriu și că decizia acestuia nu trebuie asociată cu opinia unui întreg popor.

„Mulțumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a știut mai bine, și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor 7 persoane. (...)Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vina, ba din contră și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România”, a transmis Alexandra Căpitănescu, pe Instagram.

Artista și-a exprimat dorința de a susține concerte la Chișinău și de a colabora cu artiști din Republica Moldova, lăsând deschisă perspectiva unor proiecte comune în viitor.

„Abia așteptăm să cântăm la Chișinău și să colaborăm cu cât mai mulți artiști moldoveni pe care noi îi admirăm de când eram mici. Felicitări, Satoshi și întregii echipe care au deschis Eurovisionul așa cum nu se putea mai bine. O să ne fie dor de voi, dar noroc că suntem vecini și ne putem vizita des”, a mai spus Alexandra Căpitănescu.

Diferențe majore între votul publicului și cel al juriului

Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a intrat pe scenă pe poziția 24 și a adus țării noastre locul trei, cu un vot masiv din partea publicului.

În cazul Republicii Moldova, rezultatele au arătat o discrepanță semnificativă: publicul acordat României 12 puncte (punctaj maxim), în timp ce juriul a acordat doar 3 puncte. Pe de altă parte, România a oferit Republicii Moldova 22 de puncte (12 din televot și 10 din partea juriului).

Controversele au apărut după ce rezultatele finale au arătat o discrepanță semnificativă între preferințele publicului și cele ale juriului din Republica Moldova.

Cântăreața Irina Rimes a criticat valul de reacții negative îndreptate către Republica Moldova și a cerut transparență în privința componenței juriului, pentru a evita generalizările.

„Moldova iubește România”, a transmis artista, subliniind că nemulțumirea nu ar trebui să fie direcționată către întregul popor.

Situația a generat dezbateri intense pe rețelele sociale, unde mulți utilizatori au criticat diferențele de evaluare dintre cele două categorii de votanți.

Juriul Republicii Moldova a fost format din șapte membri, aprobat de conducerea Teleradio-Moldova. Printre aceștia s-au numărat Andrei Zapșa, Pavel Orlov, Stanislav Goncear, Cătălina Solomac, Corina Caireac, Ilona Ștepan și Victoria Cușnir.

Diferența de punctaj dintre juriu și televot a alimentat discuții privind criteriile de evaluare și transparența procesului de jurizare.



