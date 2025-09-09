Un candidat la parlamentare al Partidului Liberal din Rep. Moldova, încătușat în regiunea separatistă transnistreană

Vladimir Meleca, candidat la alegerile parlamentare pe listele Partidului Liberal, a fost încătușat de așa-zisele autorități din regiunea separatistă transnistreană, au anunțat reprezentanții formațiunii. Chișinăul nu a reacționat deocamdată în acest caz.

,,Partidul Liberal aduce la cunoștință că astăzi, 9 septembrie 2025, la ora 6.00, a fost reținut ilegal Vladimir Meleca, locuitor al satului Krasnogorsk, r. Grigoriopol, Președintele filialei PL din stânga Nistrului, candidat la funcția de deputat în Parlamentul RM pentru alegerile din 28 septembrie 2025 din partea Partidului Liberal”, se arată într-un comunicat de presă al formațiunii.

Reținut de patru persoane

Vladimir Meleca locuiește în satul Krasnogorsk, raionul Grigoriopol, din stânga Nistrului. El ocupă funcția de președinte al filialei Partidului Liberal (PL) din regiunea separatistă transnistreană, iar reprezentanții PL afirmă că a fost încătușat ilegal, în dimineața zilei de marți, de către așa-zisul MGB, adică Ministerul Securității de Stat din regiunea pro-rusă.

,,Reținerea a fost efectuată de către 4 indivizi, care s-au prezentat drept angajați ai așa- zisul MGB ( Minusterul Securității de Stat al așa zisei PMR ). Reținerea s-a produs după ce a fost efectuată o percheziție, în urma căreia au fost confiscate telefonul mobil, calculatorul, literatură. Totodată au sustras imaginile de pe camerele video, instalate în jurul casei, bănuim că pentru a șterge urmele celor care au intrat în casă”, au adăugat responsabilii PL.

Cererea formațiunii liberale

În acest context, Partidul Liberal a solicitat ,,instituțiilor responsabile ale statului să ia toate măsurile pentru eliberarea colegului nostru, Vladimir Meleca”.

Până în momentul publicării acestui articol, Guvernul de la Chișinău nu a venit cu un punct de vedere cu privire la acest caz.