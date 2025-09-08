TikTok, armă de influență în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cum operează rețelele false

Rețelele de conturi false, majoritatea dintre ele generate cu ajutorul inteligenței artificiale, distribuie intens conținut propagandistic și anti-UE, conform unei analize realizate în perioada 30 august–4 septembrie de centrul FACT.

Analiza s-a bazat pe examinarea a 3.392 de videoclipuri, 36.338 de comentarii și 100 de conturi inautentice identificate, rezultatul dezvăluind „o realitate alarmantă. De la conturile false generate prin inteligență artificială la rețelele coordonate care creează iluzia unui comportament organic de postare, raportul prezintă anatomia completă a unui război informațional”, conform autorilor.

Instrumente puternice de influențare a votului

,,În acest context geopolitic tensionat, conținutul care circulă cu o lună înainte de alegeri devine o unealtă extrem de eficientă de persuasiune și manipulare a percepției publice. Experiența României, cu creșterea fulgerătoare a unui candidat presupus independent de extremă dreapta prin conturi inautentice inițial, deci printr-o campanie orchestrată digital, ne demonstrează că nu putem subestima puterea acestor instrumente de influențare, chiar dacă nu trebuie să minimizăm nici importanța factorilor socio-economici care creează terenul fertil pentru aceste mesaje. Am decis să analizăm ultimele 30 de zile de conținut trending din Republica Moldova pentru a înțelege cum arată războiul informațional în timp real. Trending în definiția acestei analize înseamnă conținut în top 100 pe hashtag-urile monitorizate, în general cu peste 5.000 de vizualizări. CIB (Coordinated Inauthentic Behavior) se referă la conținut inautentic, unde coordonarea poate fi observată în temele urmărite, videoclipurile reciclate și modelele de distribuție, fără să fie neapărat identică la nivel de detalii tehnice”, notează autorii analizei.

Au fost identificate peste 100 de conturi cu comportament inautentic coordonat (CIB), axate pe hashtag-urile #Moldova și #молдова ( Moldova în limba rusă). Deși aparent mici, cu doar câteva sute de urmăritori, aceste conturi reușesc să obțină vizualizări disproporționat de mari, chiar și de zeci de mii per videoclip. Conținutul urmărește teme politice precum #protest, #elections, #gagauzia sau #transnistria, iar narațiunile transmise vizează direct destabilizarea discursului pro-european și al Guvernului pro-occidental de la Chișinău.

Printre tehnicile identificate se numără utilizarea de profiluri false cu poze de femei atractive, o tactică de tip „AI Lover Woman”, menită să crească impactul mesajelor politice. Alte conturi exploatează empatia și familiaritatea, sub forma unor profiluri aparent banale, un exemplu fiind „mătușa cu flori”, care distribuie propagandă sub o mască de autenticitate. Multe dintre aceste profiluri sunt generate cu ajutorul AI, având poze create artificial și conținut reciclat.

Cei doi experți au descoperit o rețea bine structurată, cu conturi false care au roluri bine definite: unele creează conținut, altele amplifică prin comentarii repetitive (copy-paste) sau reacții emoționale (emoji-uri), iar altele generează engagement artificial. Cele mai comune comentarii duplicate identificate au fost: „jos PAS”, adică Partidul Acțiune și Solidaritate aflat la putere în țara vecină, (213 apariții) și emoji-uri simple, dar care sunt repetate de sute de ori.

Maia Sandu, ținta războiului informațional

Conținutul promovat de aceste rețele vizează sistematic discreditarea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și promovarea unor figuri controversate, printre care bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului partid Șor, Victoria Furtună, lidera partidului Moldova Mare, care a candidat anul trecut la alegerile prezidențiale cu susținerea oligarhului fugar Ilan Șor sau oligarhul Vlad Plahotniuc, aflat în arest în Grecia și care urmează să fie extrădat în țara sa. Narativele se axează pe pericole externe, tensiuni etnice, teorii ale conspirației și opoziția față de UE și NATO, promovând în schimb mesaje pro-Kremlin.

În concluzie, experții subliniază că neutralizarea acestor conturi ar putea fi esențială pentru protejarea integrității alegerilor și a spațiului informațional din Republica Moldova.

,,Asemenea monitorizărilor noastre din România, atenția trebuie concentrată urgent pe conturile cu comportament inautentic coordonat. Realitatea este că majoritatea acestor conturi sunt imposibil de apărat ca fiind autentice, au poze generate AI, zero conținut personal, produc exclusiv propagandă politică, conspirații și dezinformări. Paradoxul în care ne aflăm este că platformele invocă dreptul la libera exprimare pentru a proteja boții care atacă sistemul democratic într-un moment crucial pentru viitorul unei țări. Paradigma însă trebuie să se schimbe radical. Conturile oficiale și reale ale actorilor politici trebuie protejate, dar intervenția urgentă trebuie să vizeze infrastructura de amplificare artificială, aceste rețele de conturi inautentice și „soldații” de viralizare care manipulează algoritmii. Doar prin demascarea și neutralizarea acestor sisteme putem păstra platformele ca reflectări autentice ale societății (asta dacă nu suntem mult departe de această lume ideală), nu ca instrumente de război hibrid împotriva democrației”, au conchis autorii.

Analiza centrului Fighting Against Conspiracy and Trolls (FACT) a fost efectuată de Sorin Ioniță, președinte EFOR, și Mădălina Voinea, expert în media literacy și combaterea știrilor false.

Avertismentul liderei de la Chișinău

Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc în data de 28 septembrie, acestea urmând să pună în joc soarta țării, a avertizat anterior președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

,,Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituția în care se va decide direcția țării noastre de acum încolo. Este pusă în joc însăși soarta Moldovei și, împreună, avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun. Am încredere în moldoveni și în înțelepciunea noastră de a ne apăra libertatea și viitorul”, a menționat lidera de la Chișinău într-un mesaj video făcut public pe internet.