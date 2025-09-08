search
Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

TikTok, armă de influență în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cum operează rețelele false

0
0
Publicat:

Rețelele de conturi false, majoritatea dintre ele generate cu ajutorul inteligenței artificiale, distribuie intens conținut propagandistic și anti-UE, conform unei analize realizate în perioada 30 august–4 septembrie de centrul FACT.

Analiza a fost efectuată cu trei săptămâni înainte de alegeri. FOTO: Inquam Photos / Octav G
Analiza a fost efectuată cu trei săptămâni înainte de alegeri. FOTO: Inquam Photos / Octav G

Analiza s-a bazat pe examinarea a 3.392 de videoclipuri, 36.338 de comentarii și 100 de conturi inautentice identificate, rezultatul dezvăluind „o realitate alarmantă. De la conturile false generate prin inteligență artificială la rețelele coordonate care creează iluzia unui comportament organic de postare, raportul prezintă anatomia completă a unui război informațional”, conform autorilor.

Instrumente puternice de influențare a votului 

,,În acest context geopolitic tensionat, conținutul care circulă cu o lună înainte de alegeri devine o unealtă extrem de eficientă de persuasiune și manipulare a percepției publice. Experiența României, cu creșterea fulgerătoare a unui candidat presupus independent de extremă dreapta prin conturi inautentice inițial, deci printr-o campanie orchestrată digital, ne demonstrează că nu putem subestima puterea acestor instrumente de influențare, chiar dacă nu trebuie să minimizăm nici importanța factorilor socio-economici care creează terenul fertil pentru aceste mesaje. Am decis să analizăm ultimele 30 de zile de conținut trending din Republica Moldova pentru a înțelege cum arată războiul informațional în timp real. Trending în definiția acestei analize înseamnă conținut în top 100 pe hashtag-urile monitorizate, în general cu peste 5.000 de vizualizări. CIB (Coordinated Inauthentic Behavior) se referă la conținut inautentic, unde coordonarea poate fi observată în temele urmărite, videoclipurile reciclate și modelele de distribuție, fără să fie neapărat identică la nivel de detalii tehnice”, notează autorii analizei.

Au fost identificate peste 100 de conturi cu comportament inautentic coordonat (CIB), axate pe hashtag-urile #Moldova și #молдова ( Moldova în limba rusă). Deși aparent mici, cu doar câteva sute de urmăritori, aceste conturi reușesc să obțină vizualizări disproporționat de mari, chiar și de zeci de mii per videoclip. Conținutul urmărește teme politice precum #protest, #elections, #gagauzia sau #transnistria, iar narațiunile transmise vizează direct destabilizarea discursului pro-european și al Guvernului pro-occidental de la Chișinău.

Printre tehnicile identificate se numără utilizarea de profiluri false cu poze de femei atractive, o tactică de tip „AI Lover Woman”, menită să crească impactul mesajelor politice. Alte conturi exploatează empatia și familiaritatea, sub forma unor profiluri aparent banale, un exemplu fiind „mătușa cu flori”, care distribuie propagandă sub o mască de autenticitate. Multe dintre aceste profiluri sunt generate cu ajutorul AI, având poze create artificial și conținut reciclat.

image
Citește și: Alegerile parlamentare testează rezistența Rep. Moldova în fața Moscovei. Ce se va întâmpla dacă partidele pro-ruse vor prelua puterea

Cei doi experți au descoperit o rețea bine structurată, cu conturi false care au roluri bine definite: unele creează conținut, altele amplifică prin comentarii repetitive (copy-paste) sau reacții emoționale (emoji-uri), iar altele generează engagement artificial. Cele mai comune comentarii duplicate identificate au fost: „jos PAS”, adică Partidul Acțiune și Solidaritate aflat la putere în țara vecină, (213 apariții) și emoji-uri simple, dar care sunt repetate de sute de ori.

Maia Sandu, ținta războiului informațional

Conținutul promovat de aceste rețele vizează sistematic discreditarea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și promovarea unor figuri controversate, printre care bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului partid Șor, Victoria Furtună, lidera partidului Moldova Mare, care a candidat anul trecut la alegerile prezidențiale cu susținerea oligarhului fugar Ilan Șor sau oligarhul Vlad Plahotniuc, aflat în arest în Grecia și care urmează să fie extrădat în țara sa. Narativele se axează pe pericole externe, tensiuni etnice, teorii ale conspirației și opoziția față de UE și NATO, promovând în schimb mesaje pro-Kremlin.

În concluzie, experții subliniază că neutralizarea acestor conturi ar putea fi esențială pentru protejarea integrității alegerilor și a spațiului informațional din Republica Moldova.

,,Asemenea monitorizărilor noastre din România, atenția trebuie concentrată urgent pe conturile cu comportament inautentic coordonat. Realitatea este că majoritatea acestor conturi sunt imposibil de apărat ca fiind autentice, au poze generate AI, zero conținut personal, produc exclusiv propagandă politică, conspirații și dezinformări. Paradoxul în care ne aflăm este că platformele invocă dreptul la libera exprimare pentru a proteja boții care atacă sistemul democratic într-un moment crucial pentru viitorul unei țări. Paradigma însă trebuie să se schimbe radical. Conturile oficiale și reale ale actorilor politici trebuie protejate, dar intervenția urgentă trebuie să vizeze infrastructura de amplificare artificială, aceste rețele de conturi inautentice și „soldații” de viralizare care manipulează algoritmii. Doar prin demascarea și neutralizarea acestor sisteme putem păstra platformele ca reflectări autentice ale societății (asta dacă nu suntem mult departe de această lume ideală), nu ca instrumente de război hibrid împotriva democrației”, au conchis autorii.

Analiza centrului Fighting Against Conspiracy and Trolls (FACT) a fost efectuată de Sorin Ioniță, președinte EFOR, și Mădălina Voinea, expert în media literacy și combaterea știrilor false. 

Avertismentul liderei de la Chișinău

Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc în data de 28 septembrie, acestea urmând să pună în joc soarta țării, a avertizat anterior președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

,,Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituția în care se va decide direcția țării noastre de acum încolo. Este pusă în joc însăși soarta Moldovei și, împreună, avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun. Am încredere în moldoveni și în înțelepciunea noastră de a ne apăra libertatea și viitorul”, a menționat lidera de la Chișinău într-un mesaj video făcut public pe internet.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
digi24.ro
image
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
stirileprotv.ro
image
Când ÎNCEP PLOILE. Veste ŞOC de la ANM
gandul.ro
image
ANM: Atenționare de Cod galben de ploi și vânt în mai multe zone din țară
mediafax.ro
image
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Detalii de ultimă oră. Exclusiv
fanatik.ro
image
Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
gsp.ro
image
Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri. I-au pus banii pe masă și l-au convins
digisport.ro
image
Ministrul Apărării intră în coliziune directă cu serviciul secret al Armatei: Cei care știau vor fi dați afară!
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
observatornews.ro
image
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura cu DIICOT
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Cum obții cartea de identitate la urgență în București. Pașii, actele și condițiile
playtech.ro
image
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Bă, ești nebun?!" Românul care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia a dus mașina înapoi, după două zile
digisport.ro
image
Bucurie și tristețe în Japonia. Primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul
stiripesurse.ro
image
Când vor avea elevii prima vacanță din anul școlar 2025-2026. E programată în mai puțin de 2 luni
kanald.ro
image
Românii care pot râmâne fără pensie. Trebuie să depună un document până pe 30 septembrie, e ebligatoriu
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
800 de lei în plus la salariu pentru profesori din septembrie
romaniatv.net
image
Se renunță la CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. Anunțul ministrului Muncii
mediaflux.ro
image
Cine este românul care voia să scape de deportarea din Anglia și a pretins că negociază un contract cu Manchester City
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Cetatea care nu se află în România, dar poate fi văzută perfect și din țara noastră. Drumul până la ea este o încântare
click.ro
image
Andreea Raicu, episod neplăcut cu fostul ei iubit din tinerețe! „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
FotoJet (39) jpg
După divorțul răsunător, Jennifer Lopez a apărut la cumpărături cu fiul cel mic al lui Ben Affleck
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop luni, 8 septembrie. Partenerii de viață ai Balanțelor caută nod în papură! Relația lor suferă schimbări colosale
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
Adevăratul motiv pentru care Prințesa Kate și Prințul William nu se pot ține de mână în public. Nu dorm nici în același pat

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică