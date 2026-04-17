Maia Sandu, întrevedere cu Recep Erdogan. Dezvoltarea Găgăuziei, printre temele discutate

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut la Antalia o întrevedere cu președintele Turciei, Recep Erdogan, cei doi discutând despre consolidarea legăturilor dintre cele două state, precum și despre dezvoltarea Găgăuziei.

,,Turcia este un partener economic important pentru Moldova: a doua cea mai mare destinație pentru exporturile noastre, după România, și al patrulea cel mai mare investitor în economia noastră, după România, Germania și Franța. Am discutat despre cum putem consolida aceste legături – mai multe produse moldovenești pe piața turcească, noi investiții și o cooperare mai strânsă în domeniul securității”, a notat Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, cei doi lideri au discutat despre dezvoltarea regiunii Găgăuzia din Republica Moldova, printre care modul în care poate fi protejată ,,mai bine limba și cultura găgăuză”.

Alte întrevederi

Totodată, în marja evenimentului, lidera de la Chișinău a avut întrevederi cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, cu președinta Sloveniei, Nataša Pirc Musar, și cu șeful statului bosniac, Denis Bećirović.

,,Am vorbit despre parteneriatele care ne aduc mai multă siguranță – inclusiv în domeniul energiei, despre cooperarea economică și despre cum putem aduce mai multe produse moldovenești pe piețele din regiune”, a conchis președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

În data de 17 aprilie, șefa statului vecin participă la Antalya Diplomacy Forum, Maia Sandu fiind invitată de omologul său turc.

Forumul reunește lideri politici, diplomați și experți internaționali, oferind o platformă de dialog privind provocările regionale și globale.