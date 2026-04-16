,,Mai multă unitate europeană, mai mult sprijin pentru Ucraina”. Reacția Maiei Sandu după atacul armatei lui Putin în Ucraina

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă atacul armatei lui Putin asupra Ucrainei, care a luat viața a cel puțin 15 persoane, subliniind că este necesară, acum mai mult ca oricând, mai multă unitate europeană pentru sprijinirea Kievului și impunerea de sancțiuni împotriva Moscovei.

„Rusia a bombardat locuințe din Kiev, Dnipro și Odesa în timpul nopții. Cel puțin 15 civili au fost uciși. Gândurile mele sunt alături de toți cei care și-au pierdut cei dragi. Ceea ce este necesar acum este mai multă unitate europeană, mai mult sprijin pentru Ucraina și mai multe sancțiuni împotriva Rusiei, pentru că acest război se va opri atunci când Rusia se va opri”, a notat lidera de la Chișinău pe platforma X.

Un atac masiv cu rachete și drone a lansat armata lui Putin asupra Ucrainei, ucigând cel puțin 16 persoane și rănind peste 100. Acesta este cel mai grav din acest an, relatează jurnaliștii ,,Reuters”.

Loviturile au vizat mai multe orașe, inclusiv Kiev, Odesa și Dnipro. În Capitala Ucrainei au izbucnit incendii în mai multe zone, iar echipele de salvare au intervenit pentru a stinge flăcările și a scoate oamenii de sub dărâmături.

În Kiev au fost raportate patru decese, printre victime aflându-se și un copil. Cele mai multe victime au fost înregistrate în Odesa, unde au murit nouă persoane, iar în Dnipro- două.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că au reușit să doboare o parte semnificativă din rachete și drone, însă unele au lovit ținte, provocând distrugeri importante.

Operațiunile de salvare continuă, iar autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a condamnat atacul și a subliniat că este nevoie de presiune internațională continuă asupra Rusiei, precum și de sprijin militar suplimentar pentru Ucraina.



