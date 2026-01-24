Președintele Parlamentului moldovean, de Mica Unire: ,,O lecție despre unitate, demnitate și responsabilitate”

Președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu, susține că ziua de 24 ianuarie 2026, când se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor, rămâne o lecție despre unitate, demnitate și responsabilitate față de viitor.

Igor Grosu a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook în ziua în care se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor, eveniment cunoscut ca Mica Unire.

,,Această zi a însemnat un act de curaj și viziune. A fost primul pas spre unitate politică, modernizare și afirmarea unei identități comune.Unirea Principatelor a pus bazele statului român modern și a arătat că solidaritatea poate schimba destinul unui popor.24 ianuarie rămâne o lecție despre unitate, demnitate și responsabilitate față de viitor”, a notat președintele Parlamentului, precum și liderul puterii de la Chișinău.

Discuții despre unirea cu România

Cu o zi mai devreme, Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PA) și președintele Parlamentului moldovean, a afirmat că își va da votul pentru unire în cazul unui plebiscit, avertizând că ar putea să nu întrunească numărul necesar de voturi.

„Dacă ar fi astfel de exercițiu și eu aș avea posibilitatea, eu aș vota-da, dar vă amintesc că doamna Sandu a răspuns la o întrebare și a continuat, explicând că în condițiile actuale ideea integrării este primordială, este mai fezabilă și că sondajele arată un anumit nivel de suport în cazul referendumului și cred că este periculos, și iresponsabil atunci când vezi lucrul ăsta că există mare probabilitate din păcate ca el să nu întrunească un număr necesar, să compromiți această idee”, a afirmat Igor Grosu a afirmat în cadrul unei emisiuni de la PRO TV Chișinău.

Iar în data de 22 ianuarie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că pentru unirea cu România nu există o majoritate a cetățenilor care să o susțină spre deosebire de sprijinul populației pentru aderarea țării la UE, precizând că prioritățile țării sale sunt acum pacea și siguranța. Lidera de la Chișinău a făcut precizările după ce, recent, a declarat că va susține unificarea în cazul unui referendum.

,,Ceea ce îmi doresc eu pentru Republica Moldova este să fim în pace și siguranță și să rămânem parte a lumii libere. Acest lucru poate fi asigurat prin aderarea la Uniunea Europeană sau, eventual, ar putea fi asigurat dacă Republica Moldova ar fi sub protecția României. Pentru prima opțiune avem sprijinul majorității cetățenilor, lucru pe care l-am văzut la referendum. Pentru a doua opțiune, care ne-ar putea garanta atât pacea, cât și apartenența la lumea liberă, nu există, deocamdată, o majoritate. Suntem o țară democratică și mergem strict după decizia cetățenilor”, a afirmat Maia Sandu după ce, recent, într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici a spus că dacă ,,Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”.

Data de 24 ianuarie 1859 reprezintă un reper fundamental în istorie, fiind momentul în care Moldova și Țara Românească s-au unit sub aceeași conducere, cea a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Cunoscută sub numele de Mica Unire, această realizare istorică a depășit simpla unire a două teritorii, constituind piatra de temelie a statului român modern. Ea a deschis drumul către consolidarea politică, administrativă și identitară a națiunii române.