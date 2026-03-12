Ţigările electronice ar putea fi interzise în spaţiile închise

Țigările electronice și dispozitivele de încălzire a tutunului ar putea fi interzise în spațiile publice închise, așa cum sunt interzise în prezent și țigările tradiționale, potrivit unui proiect de act normativ depus recent la Senat.

„Se interzice fumatul, țigaretele electronice, flacoanele de reumplere pentru țigaretele electronice, dispozitivele electronice pentru încălzirea tutunului şi produsele destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepție spatiile de deținere în care sunt cazate persoanele private de libertate", se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

Potrivit acesteia, măsurile luate în ultimii ani în lupta pentru combaterea efectelor consumului produselor din tutun au început să dea rezultate, chiar dacă acestea sunt timide, susțin inițiatorii proiectului de act normativ, precizând că, din păcate, dispozițiile legale actuale nu au ținut pasul cu inovațiile de pe piața de tutun.

„De la interzicerea fumatului în spațiile închise prin modificările aduse de Legea nr.15/2016 au apărut tot felul de dispozitive electronice pentru fumat, cum ar fi: țigaretele electronice, flacoanele de reumplere pentm țigaretele electronice, dispozitivele electronice pentm încălzirea tutunului și produsele destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun”, se menționează în documentul citat.

Toate acestea pot fi folosite aproape fără restricții în spații închise, inclusiv în restaurante, spun inițiatorii: Având în vedere faptul că măsurile întreprinse s-au dovedit corecte, dar nu suficient de eficiente, se impune consolidarea luptei pentru combaterea efectelor consumului produselor din tutun, iar proiectul de lege propus are drept scop tocmai acest lucru.

Principiul proiectului, spun inițiatorii, este interzicerea totală a fumatului, indiferent de tipul de dispozitiv folosit, în toate spațiile închise și acoperite de folosință colectivă. O astfel de măsură i-ar încuraja pe fumători să reducă sau să renunțe la consumul produselor de tutun, iar pe nefumători, i-ar descuraja să înceapă să consume astfel de produse și mai ales i-ar proteja pe aceștia din urmă de efectele deosebit de grave datorate fumatului pasiv.

Interzicerea consumului produselor de tutun în localurile frecventate de tineri, precum baruri, cluburi, discoteci etc. se impune având în vedere faptul că din ce în ce mai mulți tineri consumă produse din tutun, mai ales cele electronice. Fumatul tutunului clasic a scăzut semnificativ în rândul tinerilor, se mai arată în expunerea de motive.