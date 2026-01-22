FSB a reținut un spion al serviciilor speciale moldovene, conform presei Kremlinului. Reacția Chișinăului

Un bărbat, care ar fi agent al serviciilor speciale moldovenești, a fost încătușat la Moscova, scrie presa apropiată Kremlinului. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că acuzațiile Moscovei care vizează Serviciul de Informații și Securitate (SIS) sunt false.

Conform agenției oficiale ruse RIA Novosti, considerată o portavoce fidelă a Kremlinului, FSB a reținut un agent moldovean care ar fi colaborat cu serviciile de informații ale Republicii Moldova.

„Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse a împiedicat activitatea ilegală a unui agent al serviciilor speciale moldovenești”, a notat sursa citată, făcând referire la un comunicat de presă al structurii ruse. Potrivit acestuia, în decembrie anul trecut, persoana respectivă ar fi venit la Moscova pentru îndeplinirea unei misiuni a Serviciului de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău.

Bărbatul a fost reținut în faza de pregătire a misiunii, iar în dispozitivele sale electronice confiscate ar fi fost găsite corespondențe cu un curator din Chișinău.

Potrivit presei ruse, persoana reținută și-ar fi recunoscut fapta, a depus mărturii, iar ulterior a fost plasată în arest.

Biroul de anchetă al FSB a deschis un dosar penal pe articolul „colaborare confidențială cu un stat străin”. Iar individul riscă până la opt ani de închisoare.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a reacționat, precizând că „sunt întreprinse acțiuni de verificare, inclusiv prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Moscova. Vom reveni cu informații suplimentare, în măsura în care acestea vor fi disponibile”.

Reacția liderei de la Chișinău

Întrebată despre reținere și despre acuzațiile Moscovei la adresa Serviciului de Informații și Securitate, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a răspuns că acestea sunt false.

„Riscurile la adresa cetățenilor noștri sunt reale și despre acest lucru am vorbit. Ministerul de Externe a prevenit cetățenii că, din păcate, există mai multe cazuri în care aceștia sunt arestați și închiși fără motive reale. Vreau să le spun cetățenilor că avem ambasadă și servicii consulare, iar toți cei care au nevoie de sprijin pot contacta colegii noștri de la Moscova. Repet, aceste acuzații sunt false, inclusiv cele îndreptate împotriva Serviciului de Informații și Securitate”, a explicat Maia Sandu.

Detalii despre presupusul agent

Între timp, unele surse media din Republica Moldova menționează că persoana reținută ar fi fostul consilier prezidențial al lui Igor Dodon, fost șef al statului și actual președinte al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM).

Este vorba despre Serghei Mișin, care ar avea legături cu oligarhul fugar Ilan Șor. Potrivit acelorași surse, reținerea acestuia ar avea loc pe fondul unor reglări de conturi interne în cadrul grupării criminale organizate conduse de Ilan Șor, care se ascunde de justiția de la Chișinău la Moscova. De asemenea, Mișin ar fi intrat în conflict cu persoane din anturajul lui Șor, după ce, într-un podcast din luna noiembrie a anului trecut, a criticat rolul oligarhului în destabilizarea Chișinăului, acesta fiind considerat principalul instrument al Kremlinului în acest sens.