Prima reacție a candidatului la funcția de premier în Republica Moldova. Ce spune despre acuzațiile ce îl vizează

Alexandru Munteanu, candidatul propus de puterea de la Chișinău pentru funcția de premier, a venit cu prima reacție publică pe internet, mulțumind formațiunii pentru încredere și negând acuzațiile care îl vizează lansate în spațiul public, inclusiv cele privind companiile pe care le deține.

Alexandru Munteanu afirmă că a primit „mai multe întrebări de la prieteni, parteneri din mediul de afaceri, colegi din societatea civilă și din presă” cu privire la discuțiile purtate cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) privind ocuparea funcției de șef al Cabinetului de miniștri.

,,Într-adevăr, port discuții cu Partidul Acțiune și Solidaritate în legătură cu candidatura la funcția de prim-ministru, căruia îi mulțumesc pentru încredere. Nu am fost persoană publică și înțeleg necesitatea să ofer societății cât mai multă transparență și informații. Totodată, este important să mergem pe procedurile legale existente, să așteptăm validarea rezultatelor alegerilor de către CC, ședința de constituire a Parlamentului nou-ales și discuțiile cu doamna Președintă”, a notat acesta pe pagina sa de Facebook care a fost creată recent.

Totodată, acesta a oferit explicații privind presupusa sa implicare în scandalul cunoscut sub numele de „Pandora Papers”, considerat cea mai amplă scurgere de informații financiare despre lumea offshore. Potrivit jurnaliștilor de la ,,Ziarul de Gardă”, candidatul PAS la funcția de premier ar fi beneficiar final al unor companii offshore, inclusiv „4i Capital Partners Limited” și „Reyfield Finance Limited”. De asemenea, ar fi avut conexiuni cu Marian Lupu, actualul lider al Partidului Respect Moldova (PRM), care a condus în trecut Partidul Democrat din Moldova (PDM), formațiune aflată la acea vreme sub controlul oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc.

,,În ceea ce privește apariția unor informații în public, precizez că voi răspunde la toate întrebările, inclusiv despre faptul că nu l-am cunoscut, nu am avut vreo interacțiune sau parteneriat cu politicianul invocat. În plus, simpla prezență a unei companii în documentele Panama/Pandora Papers indică doar că această companie a fost înregistrată într-o jurisdicție cu regim fiscal special - o practică legală, folosită frecvent în investiții internaționale. Companiile pe care le dețin sau le-am administrat vreodată au fost constituite în conformitate cu legislația internațională, operațiunile au fost transparente și au respectat normele fiscale aplicabile”, a conchis acesta.

Propunerea PAS

În aceeași zi, cu câteva ore mai devreme, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de premier, președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Acțiunea urmează să aibă loc după validarea rezultatului alegerilor și convocarea Parlamentului.

,,PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către CC și convocarea ședinței parlamentului de către Președinta Sandu, iar după constituirea fracțiunilor parlamentare, vom merge la Președintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru. Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni bine pregătiți, cu experiență economică vastă, care să conducă efortul de aderare la UE și dezvoltare economică. Îi mulțumim domnului Munteanu, cu o carieră impresionantă, că a ales să se implice când țara are nevoie ”, au subliniat reprezentanții formațiunii puterii.

Candidatul la funcția de premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, este un nume necunoscut până acum opiniei publice, însă are o vastă experiență, în special în domeniul afacerilor.

,,Alexandru Munteanu este economist, profesor universitar și om de afaceri moldovean, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul investițiilor și implicarea în proiecte educaționale și culturale internaționale. Este fondatorul companiei 4i Capital Partners și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova.Pentru că domnul Munteanu nu a fost o persoană publică, este important să cunoaștem realizările și parcursul profesional al domniei sale”, au adăugat membrii PAS.

Alexandru Munteanu s-a născut la data de 20 ianuarie 1964, în Chișinău. A urmat studii universitare în domeniul fizicii, după care a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei (AȘM). De asemenea, a lucrat în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), în calitate de lector conferențiar la disciplina Bazele Teoretice ale Electrotehnicii, și a deținut funcția de prodecan al Facultății Internaționale. Ulterior, a activat în cadrul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), fiind inițial șef al Secției Operațiuni Valutare, apoi director adjunct al Departamentului Relații Externe. În paralel, a predat disciplina Bănci și Finanțe la ULIM.

A urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe. După absolvire, a lucrat la Banca Mondială din Washington, D.C.

Conform PAS, Alexandru Munteanu este fondatorul și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, organizație pe care o conduce de peste trei decenii.

Este, de asemenea, unul dintre fondatorii AmCham Moldova (Camera de Comerț Americană din Moldova). În 1997, s-a întors în Republica Moldova, devenind director adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR). Ulterior, a fost director al reprezentanței Fondului American de Investiții WNISEF, precum și membru și/sau președinte al consiliilor de administrație ale numeroaselor întreprinderi din Republica Moldova și Ucraina.

Începând cu 2007, a condus Departamentul de Investiții Directe al companiei Dragon Capital (Ucraina). În 2016, a fondat 4i Capital Partners, companie de investiții activă în Europa de Est. A fost membru și, ulterior, co-președinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate (Viena, Austria), precum și membru și președinte al Consiliului de Patroni al școlii internaționale Pechersk School International (PSI) din Kiev, instituție acreditată International Baccalaureate (IB). Pentru activitatea sa, a fost distins, în 2006, cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) al Republicii Franceze.

Retragerea lui Dorin Recean

În data de 13 octombrie, Dorin Recean a anunțat că renunță la funcția de prim-ministru. Totodată, acesta a declarat că va renunța și la viața politică. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune, susținută alături de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu.

Joi, 16 octombrie, magistrații Curții Constituționale (CC) se vor întruni în ședință pentru a confirma rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru a valida mandatele deputaților aleși.