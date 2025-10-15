Analiză Cine este Alexandru Munteanu, omul pe care Chişinăul îl vede drept premierul unei noi etape economice

Nominalizarea omului de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de premier al Republicii Moldova marchează o posibilă schimbare de direcție la Chișinău. Expertul Nicolae Țîbrigan explică de ce Moldova are acum nevoie de mai puțin folclor geopolitic și mai mult management de stat.

Republica Moldova se pregătește pentru o nouă etapă politică după retragerea premierului Dorin Recean. Partidul Acțiune și Solidaritate urmează să-l propună pe omul de afaceri Alexandru Munteanu, un „american de origine moldovenească” stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, pentru funcția de prim-ministru. Alegerea semnalează o deschidere către profesioniști din mediul privat, cu experiență internațională și legături economice solide în regiune.

Alexandru Munteanu are 61 de ani și un profil academic și profesional în politica de la Chișinău. Este fondatorul companiei de investiții 4i Capital Partners, activă în Ucraina, Belarus și Republica Moldova, și a fost implicat în administrarea unor fonduri importante precum WNISEF/Horizon Capital și Dragon Capital.

A lucrat aproape un deceniu la Banca Mondială din Washington, unde a fost responsabil pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africa de Nord, și anterior la Credit Lyonnais Paris și Banca Națională a Moldovei. Este fondator al Camerei de Comerț Americane din Moldova, președinte-fondator al Alianței Franceze și copreședinte al Consiliului Consultativ de Afaceri pentru Europa de Sud-Est și Eurasia. Deține două masterate, în fizică la Universitatea de Stat din Moscova și în managementul politicilor economice la Universitatea Columbia din New York. În 2006, Franța i-a acordat titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare.

Nominalizarea sa vine într-un moment în care Republica Moldova intră în cea mai grea etapă a procesului de aderare la Uniunea Europeană. Este perioada în care rezultatele nu se mai măsoară prin lozinci, ci prin bugete echilibrate, companii restructurate și reguli egale pentru toți.

Expertul în spațiul ex-sovietic al Republicii Moldova, Nicolae Tibrigan, cercetător științific la Academia Română și coordonator al proiectului Digital Forensic Team, consideră că profilul lui Munteanu este compatibil cu acest mandat economic pe termen scurt, axat pe investiții și guvernanță corporativă. „Momentan, profilul său de tehnocrat care vrea să se ocupe de investiții, restructurări, guvernanță corporativă este compatibil cu acest mandat economic pe 12–18 luni. Dar seriozitatea evaluării începe abia când vedem echipa și programul”, spune Țîbrigan.

El avertizează că fără un cabinet solid și un calendar clar de reforme, orice discuție despre Munteanu rămâne doar la nivel de CV. În opinia sa, narațiunile propagandistice care circulă în spațiul informațional de la Chișinău despre „americanul”, „moscovitul” sau „kievianul” Munteanu sunt doar fumigene care ocolesc întrebarea esențială: „poate noul guvern să livreze măsuri credibile pentru economie, justiție și securitate?”

„Da, acea legătură pomenită în Pandora Papers trebuie lămurită public, cu documente și garanții de integritate, pentru că pentru prim-ministrul Munteanu transparența e prețul încrederii”, precizează expertul.

În paralel, Partidul Acțiune și Solidaritate are nevoie, într-un orizont de aproximativ un an, de un proces intern real pentru desemnarea unui nou lider capabil să tragă partidul și țara spre 2028, când miza se mută pe prezidențiale și pe închiderea negocierilor de aderare la UE.

„Pe scurt, e nevoie de mai puțin folclor geopolitic local și mai mult management de stat – un premier pentru economie acum, o arhitectură politică mai matură pentru 2028 și un front fără echivoc împotriva finanțării ilegale și agenturii ruse. Acestea sunt prioritățile Chișinăului pentru integrarea accelerată în Uniunea Europeană”, concluzionează Nicolae Tibrigan.