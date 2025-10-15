search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Analiză Cine este Alexandru Munteanu, omul pe care Chişinăul îl vede drept premierul unei noi etape economice

0
0
Publicat:

Nominalizarea omului de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de premier al Republicii Moldova marchează o posibilă schimbare de direcție la Chișinău. Expertul Nicolae Țîbrigan explică de ce Moldova are acum nevoie de mai puțin folclor geopolitic și mai mult management de stat.

Alexandru Munteanu, fondatorul companiei de investiții 4i Capital Partners. FOTO: Facebook
Alexandru Munteanu, fondatorul companiei de investiții 4i Capital Partners. FOTO: Facebook

Republica Moldova se pregătește pentru o nouă etapă politică după retragerea premierului Dorin Recean. Partidul Acțiune și Solidaritate urmează să-l propună pe omul de afaceri Alexandru Munteanu, un „american de origine moldovenească” stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, pentru funcția de prim-ministru. Alegerea semnalează o deschidere către profesioniști din mediul privat, cu experiență internațională și legături economice solide în regiune.

Cine este Alexandru Munteanu, omul pe care Chișinăul îl vede drept premierul unei noi etape economice

Alexandru Munteanu are 61 de ani și un profil academic și profesional în politica de la Chișinău. Este fondatorul companiei de investiții 4i Capital Partners, activă în Ucraina, Belarus și Republica Moldova, și a fost implicat în administrarea unor fonduri importante precum WNISEF/Horizon Capital și Dragon Capital.

A lucrat aproape un deceniu la Banca Mondială din Washington, unde a fost responsabil pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africa de Nord, și anterior la Credit Lyonnais Paris și Banca Națională a Moldovei. Este fondator al Camerei de Comerț Americane din Moldova, președinte-fondator al Alianței Franceze și copreședinte al Consiliului Consultativ de Afaceri pentru Europa de Sud-Est și Eurasia. Deține două masterate, în fizică la Universitatea de Stat din Moscova și în managementul politicilor economice la Universitatea Columbia din New York. În 2006, Franța i-a acordat titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare.

Nominalizarea sa vine într-un moment în care Republica Moldova intră în cea mai grea etapă a procesului de aderare la Uniunea Europeană. Este perioada în care rezultatele nu se mai măsoară prin lozinci, ci prin bugete echilibrate, companii restructurate și reguli egale pentru toți.

Expertul în spațiul ex-sovietic al Republicii Moldova, Nicolae Tibrigan, cercetător științific la Academia Română și coordonator al proiectului Digital Forensic Team, consideră că profilul lui Munteanu este compatibil cu acest mandat economic pe termen scurt, axat pe investiții și guvernanță corporativă. „Momentan, profilul său de tehnocrat care vrea să se ocupe de investiții, restructurări, guvernanță corporativă este compatibil cu acest mandat economic pe 12–18 luni. Dar seriozitatea evaluării începe abia când vedem echipa și programul”, spune Țîbrigan.

Nicolae Tibrigan, expert în spațiul ex-sovietic, partener de analiză Adevărul
Nicolae Tibrigan, expert în spațiul ex-sovietic, partener de analiză Adevărul

El avertizează că fără un cabinet solid și un calendar clar de reforme, orice discuție despre Munteanu rămâne doar la nivel de CV. În opinia sa, narațiunile propagandistice care circulă în spațiul informațional de la Chișinău despre „americanul”, „moscovitul” sau „kievianul” Munteanu sunt doar fumigene care ocolesc întrebarea esențială: „poate noul guvern să livreze măsuri credibile pentru economie, justiție și securitate?”

„Da, acea legătură pomenită în Pandora Papers trebuie lămurită public, cu documente și garanții de integritate, pentru că pentru prim-ministrul Munteanu transparența e prețul încrederii”, precizează expertul.  

În paralel, Partidul Acțiune și Solidaritate are nevoie, într-un orizont de aproximativ un an, de un proces intern real pentru desemnarea unui nou lider capabil să tragă partidul și țara spre 2028, când miza se mută pe prezidențiale și pe închiderea negocierilor de aderare la UE.

„Pe scurt, e nevoie de mai puțin folclor geopolitic local și mai mult management de stat – un premier pentru economie acum, o arhitectură politică mai matură pentru 2028 și un front fără echivoc împotriva finanțării ilegale și agenturii ruse. Acestea sunt prioritățile Chișinăului pentru integrarea accelerată în Uniunea Europeană”, concluzionează Nicolae Tibrigan.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă
stirileprotv.ro
image
Ninge sau nu iarna asta în România? Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru decembrie, ianuarie și februarie, în București
gandul.ro
image
Trump îi acordă postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii activistului conservator Charlie Kirk
mediafax.ro
image
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump și surpriza totală de pe locul 4
fanatik.ro
image
Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”
libertatea.ro
image
VIDEO Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele ore”
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Un angajat și-a luat inima în dinți și s-a dus în biroul milionarului: ”Pot să încep o relație cu fiica dumneavoastră?”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu ministrul Muncii, Florin Manole/SURSE
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
observatornews.ro
image
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Pensii militare 2025. Ce vechime trebuie să ai pentru a ieşi la pensie
playtech.ro
image
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Donald Trump e gata să ia o decizie radicală și a făcut anunțul: "Eu îi voi spune și el o va face!"
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Trei cutremure azi dimineață, în România! În ce zone s-au produs și cât de puternice au fost
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Adio, vouchere! Ministrul Bogdan Ivan anunță cine vor fi cei afectați
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust

OK! Magazine

image
O singură vizită și mai multe ținute! Kate Middleton a surprins cu vestimentația și abilitățile sale la o călătorie din Irlanda de Nord

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”