Vântul puternic a făcut ravagii în Brașov. Acoperișuri avariate, fire electrice scurtcircuitate și copaci smulși din rădăcini

Copaci smulşi din rădăcini, fire electrice afectate şi acoperişuri avariate sunt efectele vântului puternic care s-a manifestat duminică, 28 decembrie, în zona de sud a judeţului Braşov, inclusiv în municipiul reşedinţă, potrivit Agerpres.

Nu au fost raportate victime, a informat ISU Braşov.

Vijelia a smuls tabla de pe două blocuri, bucăţi de bitum din acoperişul unui al treilea imobil şi o reclamă stradală în municipiul Braşov şi a distrus firele electrice de la o locuinţă din oraşul Râşnov.

În cazul acoperişurilor avariate au intervenit pompierii militari cu câte o autospecială şi cu o scară pentru a îndepărta reclama desprinsă. În cazul firelor electrice smulse în Râşnov a intervenit pentru remediere o echipă a Electrica.

În prima parte a zilei, lucrătorii de la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri au intervenit, pentru îndepărtarea unor arbori care au ajuns pe carosabil pe DN73A, între localităţile Zărneşti şi Poiana Mărului.

Potrivit DRDP Braşov, drumarii din centrul ţării au intervenit, în cursul dimineţii zilei de duminică, cu 100 de utilaje de deszăpezire în zona de competenţă afectată de viscol.

Cod roşu de viscol

Sudul a judeţelor Braşov şi Sibiu se află sub Cod roşu de viscol, începând de duminică dimineaţa şi până luni, la ora 10:00.

La altitudini de peste 1.700 m, au fost prognozate ninsori însoţite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 km/h.

Amintim că viscolul a spulberat cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj, amplasat în partea superioară a pârtiei de schi de pe vârful Păpușa, a anunțat duminică, 28 decembrie, Dispeceratul Național Salvamont.