Care este mâncarea preferată a președintelui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „N-am reușit niciodată să o fac așa cum o făcea mama lui”

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a dezvăluit care este mâncarea preferată a șefului statului, fiind invitată într-o emisiune televizată.

Potrivit acesteia, Nicușor Dan adoră fasolea cu ciolan, însă gustul autentic al preparatului, ca în copilărie, este greu de reprodus.

Invitată în emisiunea „La cină” de la Digi24, Mirabela Grădinaru a vorbit despre relația sa cu mâncarea și gătitul.

„Sunt gurmandă, îmi place să mănânc. De obicei se spune că mănânci ca să trăiești. Eu cred că mă aflu de cealaltă baricadă. Trăiesc ca să mănânc. Nu-mi place să gătesc, nu am veleități, dar pentru copiii mei fac acest exercițiu și lor le place foarte mult peștele cu orez, ciulamaua și ostropelul”, a declarat aceasta.

Ea a precizat că președintele României nu este deloc pretențios când vine vorba de mâncare, însă există un preparat care îi amintește mereu de gustul copilăriei.

„Recunosc că n-am reușit niciodată să fac fasolea cu ciolan așa cum o făcea mama lui, care este mâncarea lui preferată. Fac și eu fasole, dar nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie de care-și aduci aminte”, a spus Mirabela Grădinaru.

Aceasta a făcut o paralelă cu propriile amintiri din copilărie, menționând mâncarea de ardei preparată de bunica sa.

„Și cred că fiecare dintre noi - că și eu mai mănânc mâncare de ardei, de exemplu sau de chiper, cum îi spunea bunica. Dumnezeu să o odihnească, mâncarea preferată a mea din copilărie. Chiar dacă i-am cerut bunicii de mai multe ori să-mi spună cum o face, cum o pregătește, nu am reușit să aibă același gust. Și a mea este bună, este apreciată de copii, dar nu”, a adăugat ea.

Mirabela Grădinaru a explicat și rețeta tocanei de ardei: ardei copți pe plită, amestecați cu ceapă, uneori cu carne, alteori fără, serviți obligatoriu cu mămăligă la ceaun.