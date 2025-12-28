Ambasada Franței la București deplânge moartea actriței Brigitte Bardot: „BB va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”

Ambasada Franței la București a reacționat duminică, 28 decembrie, la vestea morții celebrei actrițe Brigitte Bardot, „un simbol al șarmului franțuzesc”.

„Cu profundă tristețe, Franța și întreaga lume îşi iau rămas bun de la Brigitte Bardot, legendă a cinematografiei mondiale şi simbol al șarmului franțuzesc. Actriță iconică, militantă pasionată pentru protecția animalelor, BB va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre", se arată într-o postare pe Facebook a misiunii diplomatice.

Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, potrivit unui anunț făcut duminică de fundaţia care-i poartă numele.

Organizația a subliniat în comunicat că Bardot a renunțat la cariera artistică pentru a se dedica protecției animalelor, cauza care i-a definit ultimele decenii de viață.

În ultimele luni, actrița fusese rar văzută în public și fusese internată în spital în toamnă, însă continuase să comunice prin intermediul fundației, inclusiv pentru a dezminți zvonuri privind moartea ei.

Mesajele transmise de Brigitte Bardot autorităților din România

Amintim că, în 2010, Brigitte Bardot a trimis o scrisoare autorităților române, în care a avertizat că planul de ucidere a maidanezilor este în contradicție cu normele europene.

„România nu se va schimba dacă va continuă să ia decizii cu cruzime față de ființe sensibile, astfel cum sunt definite în dreptul european, și care sunt de altfel sub protecția să", argumenta Brigitte Bardot.

„O răzbunare care nu ar trebui să existe se va abate asupra tuturor câinilor”

Mesajele actriței Brigitte Bardot către autoritățile din România au continuat pe un ton din ce în ce mai dur.

Vedeta a explicat că eutanasierea nu este răspunsul la problema câinilor fără stăpân care se plimbă liber pe străzi.

Actrița a îndemnat parlamentarii să voteze cât mai repede o lege care să permită realizarea controalelor şi sterilizarea câinilor într-o „manieră mai sistematică", relata, în 2013, Digi 24.

„Sunt extrem de şocată să aflu că o răzbunare care nu ar trebui să existe se va abate asupra tuturor câinilor, chiar şi asupra celor mai blânzi. Să condamni în acest fel o specie, aşa cum prevede proiectul dumneavoastră legislativ, este total contrar legilor şi uzanţelor ţărilor civilizate membre ale Uniunii Europene. Decizia dumneavoastră are rezonanţa unui apel sângeros, nedemn de un om politic însărcinat să ia decizii cu calm şi nu pentru a câştiga voturile unei părţi a opiniei publice”, potrivit mesajului.