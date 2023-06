MAE de la Chișinău, după numirea Guvernului Ciolacu: Vom continua să lucrăm pentru aderarea la UE

După numirea Guvernului Ciolacu, șeful diplomației de la Chișinău se arată încrezător că România va fi în continuare principalul avocat al R. Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, dar și că cele două state vor lucra împreuna grăbirea procesului.

,,România va fi în continuare principalul avocat al țării noastre în procesul de aderare la Uniunea Europeană și sunt sigur că vom continua să lucrăm împreună pentru ca Moldova să se regăsească cât de curând în interiorul Uniunii Europene, alături de România!”, a scris Nicu Popescu pe pagina sa de Facebook, menționând că noul șef al Ministerului Afacerilor de Externe din România, Luminița Odobescu, a oferit un ajutor imens în procesul de aderare la UE al Republicii Moldova, inclusiv ,,prin completarea chestionarelor pentru obținerea statutului de țară candidat și pentru ancorarea cât mai fermă a Moldovei în spațiul european”.

Totodată, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene din Republica Moldova a trecut în revistă sprijinul oferit de Bogdan Aurescu, predecesorul Luminiței Odobescu, menționând că ex-șeful diplomației de la București a fost și continuă să fie un prieten adevărat al țării sale.

,,Ai fost o voce importantă în procesul de obținere a statutului de țară candidat pentru aderarea la UE a Republicii Moldova. La inițiativa României, Germaniei și Franței s-a reușit crearea Platformei de Sprijin pentru Moldova. Datorită eforturilor României, Uniunea Europeană și-a deschis o nouă Misiune Civilă de Parteneriat la Chișinău. La inițiativa diplomatică al României, Uniunea Europeană a creat un nou mecanism de sancționare a celor care încearcă să destabilizeze țara noastră. La fel, am creat un nou format de discuții - Trilaterala România - Moldova - Ucraina. Tot cu sprijinul României, Republica Moldova a reușit să acceseze fonduri prin intermediul Instrumentului European pentru Pace, ceea ce contribuie la modernizarea armatei noastre naționale”, a mai afirmat Popescu.

De asemenea, mai spune Nicu Popescu, Bucureștiul a oferit suportul Chișinăului la organizarea summitului Comunității Politice Europene, eveniment a avut loc la începutul acestei luni în țara sa.

,,Împreună am reușit să aducem relațiile dintre România și Republica Moldova la un nou nivel. Am reușit să eliminăm tarifele la roaming între țările noastre, ceea ce ne-a apropiat și mai mult. Împreună am reușit să instruim numeroși angajați care se ocupă de afaceri europene, preluând astfel experiența României, inclusiv cu sprijinul Institutului Diplomatic Român. Am gestionat împreună numeroase crize, inclusiv cea a electricității și gazului. România a fost alături de Republica Moldova în asigurarea păcii și stabilității noastre. Îți mulțumesc, dragă Bogdan, și să știi că vei rămâne un foarte bun și sincer prieten al Republicii Moldova”, a conchis membrul Cabinetului de miniștri Recean.

România are din data de 15 iunie un nou Guvern, condus de liderul PSD, Marcel Ciolacu, după ce Parlamentul i-a dat votul de încredere, iar membrii Cabinetului au depus jurământul în fața liderului de la Cotroceni.