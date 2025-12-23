Cod galben de ceaţă în localități din şapte judeţe

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în orele următoare în zeci de localități din şapte judeţe.

„Se va semnala ceață, ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și, izolat, sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului”, precizează ANM.

Atenționarea este valabilă până la ora 11:00, în județele Constanţa, Cluj, Covasna, Braşov, Mureş, Sibiu şi Suceava, astfel:

Zona joasă a județului Suceava, respectiv zona localităților: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana;Județul Suceava: Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Panaci, Poiana Stampei, Coșna;

Zona depresionară a județului Covasna, respectiv zona localităților: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Ojdula, Catalina, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Lemnia, Valea Crișului, Vârghiș, Ilieni, Poian, Aita Mare, Chichiș, Brateș, Mereni, Malnaș, Moacșa, Arcuș, Valea Mare, Estelnic, Dalnic;Zona depresionară a județului Braşov , respectiv zona localităților: Brașov, Săcele, Zărnești, Codlea, Râșnov, Prejmer, Predeal, Tărlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Teliu, Sânpetru, Budila, Apața, Măieruș, Crizbav, Ormeniș;

Județul Braşov: Victoria, Recea, Voila, Viștea, Ucea, Lisa, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguș;

Județul Mureş: Târgu Mureș, Târnăveni, Luduș, Iernut, Sarmașu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Adămuș, Pănet, Gornești, Cristești, Ceuașu de Câmpie, Brâncovenești, Mica, Deda, Reghin, Batoș, Gănești, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Valea Largă, Aluniș, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Chețani, Gheorghe Doja, Petelea, Solovăstru, Breaza, Miheșu de Câmpie, Vătava, Sânger, Ogra, Rușii-Munți, Suseni, Cuci, Iclănzel, Voivodeni, Ideciu de Jos, Șăulia, Cucerdea, Bogata, Fărăgău, Pogăceaua, Șincai, Ațintiș, Grebenișu de Câmpie, Mădăraș, Crăiești, Băla, Bichiș, Tăureni, Papiu Ilarian, Cozma;

Zona joasă a județului Sibiu, respectiv zona localităților: Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Rășinari, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Gura Râului, Racovița, Loamneș, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Sadu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Nocrich, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Șura Mică, Hoghilag, Boița, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Poplaca, Apoldu de Jos, Ațel, Brădeni, Chirpăr, Merghindeal, Cârțișoara, Cârța, Mihăileni, Ludoș, Bruiu, Marpod;

Județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Ceanu Mare, Luna, Moldovenești, Călărași;

Județul Constanta: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipnița, Peștera, Chirnogeni, Independența, Oltina, Aliman, Ciocârlia, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Bărăganu, Tortoman, Cerchezu, Siliștea, Dumbrăveni;

Județul Caraş-Severin: Reșița, Caransebeș, Bocșa, Oțelu Roșu, Zăvoi, Turnu Ruieni, Slatina-Timiș, Bucoșnița, Obreja, Armeniș, Lupac, Băuțar, Constantin Daicoviciu, Păltiniș, Buchin, Dognecea, Doclin, Târnova, Forotic, Ticvaniu Mare, Glimboca, Bolvașnița, Marga, Ezeriș, Brebu, Ocna de Fier.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.