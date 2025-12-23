Alertă în cartierul Rahova din Capitală. Un incendiu a izbucnit la un bloc din apropierea celui distrus de explozie

Un incendiu a izbucnit marți dimineață în apropierea blocului afectat de o explozie de gaze, în Rahova.

Conform primelor informații, incendiul a izbucnit la ghena de gunoi a blocului, potrivit Realitatea Plus.

Intervenția rapidă a pompierilor a prevenit extinderea flăcărilor.

Totuși, locatarii au trecut prin momente de panică, dată fiind explozia produsă în octombrie la un alt bloc din cartier, care a ucis trei persoane și a provocat distrugeri majore în imobilul afectat

Amintim că o explozie urmată de un incendiu a avut loc luni, 22 decembrie, într-un bloc din municipiul Focşani.